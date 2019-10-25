Avrupa Komisyonu'ndan Brexit kararı!

Avrupa Komisyonu, Brexit'in ileri bir tarihe ertelenmesi konusunda prensipte uzlaşıya vardı. Brexit için net bir tarih henüz belirlenmedi.

Avrupa Komisyonu, AB'ye üye ülkelerin Brexit'in ileri bir tarihe ertelenmesi teklifi üzerinde prensipte uzlaşıya vardığını duyurdu. Brexit için net bir tarih henüz belirlenmedi. Brexit için yeni tarih teklifinin önümüzdeki hafta sunulacağı bildirildi.

BREXIT SÜRECİ

İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta 2016'da yapılan Brexit referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile AB'den ayrılma kararı alınmıştı ancak İngiltere'de seçmenlerin yüzde 46'sı, Galler'de yüzde 47'si, Kuzey İrlanda'da yüzde 56'sı, İskoçya'da ise yüzde 62'si AB üyeliğinin devamından yana oy kullanmıştı.

Eski Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşmasının parlamentoda 3 kez reddedilmesinin ardından 29 Mart olan Brexit tarihi 31 Ekim'e ertelenmişti. May'in yerine gelen Boris Johnson'ın Brüksel'le yaptığı yeni anlaşmanın oylamasının 31 Ekim'den önce yapılamaması nedeniyle İngiltere AB'den yeni bir erteleme istemek zorunda kalmıştı.

