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Avrupa Konseyinden Yunanistan'a sığınmacı eleştirisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 13:54 | Son Güncelleme

Konsey, sığınmacılara yönelik polis şiddeti ve kamplardaki sağlık hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle Yunanistan'ı eleştirdi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Konseyi, Yunanistan'ı, ülkedeki sığınmacı ve mültecilerin insani olmayan koşulları dolayısıyla eleştirdi.

Avrupa Konseyi İşkencenin Önlenmesi Komitesi (CPT) tarafından yayımlanan raporda, ülkedeki sığınmacılara Yunan polisince fiziksel şiddet uygulandığı belirtildi.

Sığınmacıların özellikle Evros ve Lesvos kamplarında polis tarafından kötü muameleye maruz kaldığının altı çizilen raporda, Yunan hükümetine konuya ilişkin önlem alması çağrısında bulunuldu.

Raporda, Konsey uzmanlarınca ziyaret edilen sığınmacı merkezlerindeki şartların "uygunsuz" olduğuna dikkati çekilerek, Fylakio mülteci kampında tek kişilik odada 95 kişinin barındığına işaret edildi.

Kamplarda hamile kadın ve çocukların da bulunduğu anımsatılarak, sığınmacıların haftalarca ya da aylarca tutulduğu kamplardaki çocukların yarısının refakatçisinin olmadığı kaydedildi.

Raporda, kötü koşullara diğer kamplarda da rastlandığı ifade edilerek, kirli yataklar ve hijyen konusunda yaşanan sıkıntıların da sığınmacıların hastalıklara yakalanmasına neden olduğu bildirildi.

Raporda, Yunan hükümetinin sığınmacı kamplarında yaşanan sorunlara ilişkin genel olarak yeterli önlem almadığı belirtildi.

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Avrupa Konseyi kamp polis sığınmacı Yunanistan

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