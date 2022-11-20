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Avrupa'nın en büyük nükleer santralinde alarm! Sızıntı tehlikesine karşı uyardı! "Ateşle oynuyorsunuz"

20.11.2022 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta kritik konumdaki Zaporijya Nükleer Santrali ile ilgili Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'den çarpıcı bir açıklama geldi. Nükleer santral ve çevresindeki patlamalara ilişkin Grossi, yaptığı uyarıda "Bunun arkasında her kim varsa derhal durmalıdır. Ateşle oynuyorsunuz." ifadelerini kullandı. Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde Zaporijya Nükleer Santrali'ni ilhak ettiğini duyurmuştu.

Avrupa'nın en büyük nükleer santralinde alarm! Sızıntı tehlikesine karşı uyardı! "Ateşle oynuyorsunuz"

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Ukranya'daki Zaporijya Nükleer Santrali ve çevresinde meydana gelen patlamaların kesinlikle "kabul edilemez" olduğunu belirterek, "Bunun arkasında her kim varsa derhal durmalıdır. Daha önce defalarca söylediğim gibi ateşle oynuyorsunuz." ifadesini kullandı.

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UAEA'dan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya ve çevresinde dün gece ve bu sabah gerçekleşen çok sayıda patlamaya ilişkin değerlendirme yer aldı.

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Açıklamada, düzinelerce bombanın hem nükleer santralin bulunduğu alana hem de çevresine isabet ettiği vurgulanarak, uzmanların patlamaları görebildiğine dikkat çekildi.

Şiddetli bombardıman sonucunda tesiste bazı binaların yanı sıra ekipmanların zarar gördüğü ancak nükleer güvenlik ve emniyeti tehlikeye atacak bir durumun henüz yaşanmadığı aktarılan açıklamada, UAEA Başkanı Grossi'nin de düşüncelerine yer verildi.

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"ATEŞLE OYNUYORSUNUZ"

Buna göre Grossi, "Dün ve bu sabah, ekibimizden gelen haberler son derece rahatsız edici. Bu büyük nükleer santralin bulunduğu alanda meydana gelen patlamalar kesinlikle kabul edilemez. Bunun arkasında her kim varsa derhal durmalıdır. Daha önce defalarca söylediğim gibi ateşle oynuyorsunuz." görüşünü paylaştı.

Nükleer santral ve çevresinde çatışmalardan arındırılmış bir güvenli bölge oluşturulması için taraflarla görüşmelerin sürdüğünü dile getiren Grossi, "Güvenli bölge gerçek olana kadar pes etmeyeceğim. Devam eden bariz bombardımanın da gösterdiği gibi, güvenli bölgeye her zamankinden daha fazla ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

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Grossi, santral ve çevresinde çatışmalardan arındırılmış bir "nükleer emniyet ve güvenlik bölgesi" kurulması için taraflara bir kez daha çağrıda bulundu.

Son aylarda nükleer santral ve çevresinde çatışma ve bombardımanın artması nedeniyle sıklıkla elektrik kesintisi yaşanması ve olası bir nükleer facianın önlenmesi için Grossi, geçen ay Rusya ve Ukraynalı yetkililerle güvenli bölge kurulmasına ilişkin görüşmelerde bulunmuş, ancak bu doğrultuda henüz samut bir ilerleme kaydedememişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
nükleer zaporijya

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