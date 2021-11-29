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  4. Avrupa'nın en büyük teleskobu Moskova'dan Erzurum'a böyle getirildi! 5 saatlik yolculuk havadan görüntülendi

Avrupa'nın en büyük teleskobu Moskova'dan Erzurum'a böyle getirildi! 5 saatlik yolculuk havadan görüntülendi

29.11.2021 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin 2023 Vizyon Projeleri arasında yer alan, tamamlandığında Avrupa’nın en büyük teleskobuna sahip olacak Doğu Anadolu Gözlemevi’nin (DAG) dün Rusya’dan getirilen 4 metre çapındaki aynası, sabah tıra yüklenerek Konaklı Dağı'na yola çıktı. Özel koruma altında aynayı taşıyan tırın 5 saatlik yolculuğu havadan görüntülendi.

Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) Müdürlüğü bünyesinde yürütülen DAG Projesi ile Türkiye’nin en büyük çaplı hem görsel (VIS) hem de yakın kırmızı ötesi (NIR, 3 micron) bölgede gözlem yapacak teleskobuyla astronomi, astrofizik ve uzay bilimleri alanlarında uluslararası düzeyde projelerin ve ortak çalışmaların yürütüleceği gözlemevinin kurulması çalışmaları devam ediyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK KARGO UÇAĞI İLE ERUZURUMA GETİRİLDİ

Yapımında sona gelinen gözlemevinin en önemli parçalarından birisi olan 4 metre çapında, 4.7 ton ağırlığındaki aynası ise dün Erzurum’a ulaştı. 2012 yılında yapımına Erzurum Konaklı Dağı'nda başlanan Doğu Anadolu Gözlemevi'nin Rusya’da kaplama yapılan teleskop aynası, Moskova’dan havalanan dünyanın en büyük kargo uçaklarından Antonov An-124 ile dün gece Erzurum’a getirildi. Sabahın ilk ışıklarıyla tıra yüklenen ayna, polis ve jandarma eşliğinde yola çıktı. Şehir merkezini saatte 30 kilometre hızla geçen tır, Konaklı Dağı yol ayrımından sonra saatte 10 kilometre hızla yoluna devam etti.

40 KİLOMETRELİK MESAFEYİ 5 SAATTE GİDECEK

Havalimanından Konaklı Dağı'na olan 40 kilometrelik mesafeyi 5 saatte gidecek olan tır için trafikte kısmen kapatıldı. Bu anlar ise drone ile havadan görüntülendi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum Moskova
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