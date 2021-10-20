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Avrupa Parlamentosu, Sakharov Düşünce Özgürlüğü Ödülü'nün Rus muhalif lider Aleksey Navalni'ye verdi

20.10.2021 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ödülün Navalni'ye verildiğini Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Heidi Hautala duyurdu. Hautala, Navalni'nin seçme özgürlüğü konusundaki girişimleriyle büyük cesaret gösterdiğini belirtti.

Avrupa Parlamentosu, Sakharov Düşünce Özgürlüğü Ödülü'nün Rus muhalif lider Aleksey Navalni'ye verdi

Avrupa Parlamentosu (AP), Sakharov Düşünce Özgürlüğü Ödülü'nü Rus muhalif lider Aleksey Navalni'ye verdi.

Ödülün Navalni'ye verildiğini AP Başkan Yardımcısı Heidi Hautala duyurdu.

Hautala, "Aleksey Navalni, uzun yıllar ülkesinde insan hakları ve temel özgürlükler için savaştı. Bu onun özgürlüğüne mal oluyor. Neredeyse hayatına da mal oluyordu" dedi.

Heidi Hautala, AP adına Rusya'ya Navalni'nin serbest bırakılması çağrısı yaptı.

50 bin Euro'luk para ödülünün de sahibi olacak Navalni, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en önemli muhalifleri arasında.

Ağustos 2020'de Rusya'da zehirlenen Navalni, tedavi için Almanya'nın başkenti Berlin'e nakledilmiş, Ocak 2021'de Rusya'ya dönüşünde tutuklanmıştı.

2,5 yıl hapse mahkum edilen 45 yaşındaki politikacı, geçtiğimiz ay çalışma arkadaşlarıyla birlikte "Rusya makamlarını ve ülkesinin politikalarını itibarsızlaştırmak için radikal bir örgüt kurmakla" suçlanmıştı.

1988'den beri her yıl veriliyor

Sakharov Düşünce Özgürlüğü Ödülü, Sovyet fizikçi ve siyasi muhalif Andrey Sakharov'un onuruna 1988'den beri her yıl, insan hakları ve temel özgürlükler alanında çalışmış kişi ve kuruluşlara veriliyor.

Ödül töreni 15 Aralık'ta Fransa'nın Strasbourg kentinde yapılacak.

Afgan kadınlar ve eski Bolivya Devlet Başkanı Jeanine Áñez de bu yıl adaylar arasındaydı.

İlk olarak eski Güney Afrika Devlet Başkanı Nelson Mandela ve Sovyet muhalif yazar Anatoly Marchenko'ye verilen Sakharov Ödülü'ne 1995 yılında Türkiye'den Leyla Zana layık görülmüştü.

Geçen sene ise ödülü Belarus Demokrasi Hareketi almıştı.

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