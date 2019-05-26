Avrupa Parlamentosu seçimleri

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) genelinde bugün 21 üye ülke, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için sandık başına gidiyor.

Birçok üye ülkede oy verme işlemleri yerel saatlerle 08.00'de başlayıp 16.00'da sona erecek. Resmi olmayan seçim sonuçlarının bu akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor.

23 Mayıs'ta İngiltere ve Hollanda'da, 24 Mayıs'ta Çekya ve İrlanda'da ve 25 Mayıs'ta Slovakya, Malta ve Letonya'da başlayan AP seçimleri için oy verme süreci, bugün Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, İspanya, İsveç, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GRRY), Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovenya ve Yunanistan'da vatandaşların sandık başına gitmesiyle son bulacak.

Üye ülkelerin ulusal hukuk kurallarına göre düzenlenen seçimlere, Avusturya ve Malta'da 16 yaşını dolduranlar katılabiliyor. Diğer 26 ülkede ise seçimlere katılım yaşı 18 olarak belirlenmiş durumda. Ulusal hukuk kurallarına göre Belçika, Yunanistan, Bulgaristan, Lüksemburg ve GKRY, AP seçimlerine katılımı zorunlu tutuyor.