Avrupa Parlamentosu seçimleri için oy verme işlemi başladı

Avrupa Dış İlişkiler Konseyi tarafından yapılan araştırmaya göre, aşırı sağın oylarının yüzde 23'ten yüzde 28'e yükseltmesi bekleniyor. Avrupa Birliği genelinde yapılan anketler, seçimlerde Parlamento'daki sağ partilerden oluşan Özgürlükler ve Uluslar Avrupa'sı (ENF) grubunun üye sayısını ikiye katlayacağını öne sürüyor.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 23-26 Mayıs arasında gerçekleşecek Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri, İngiltere ve Hollanda'da vatandaşların sandık başına gitmesiyle başladı.

İngiltere ve Hollanda'nın ardından, Çekler ve İrlandalılar cuma, Slovaklar, Maltalılar ve Letonyalılar ise cumartesi günü sandık başına gidecek. Geri kalan 21 AB üyesinde seçimler pazar günü gerçekleşecek.

İngiltere'de 12 seçim bölgesinde 73 milletvekilinin seçileceği AP seçimlerinde halk, yerel saatle 07.00 (TSİ 09.00) oy vermeye başladı. Ülkede sandıklar yerel saatle 22.00'ye (TSİ 00.00) kadar açık kalacak.

Yaklaşık 400 milyon kişinin oy kullanma hakkına sahip olduğu ve Hindistan'dan sonra en büyük demokratik seçimler olarak tanımlanan AP seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarının pazar akşamı yerel saatle 22.00'dan sonra açıklanmaya başlaması bekleniyor. Yeni parlamento üyelerinin ise göreve 2 Temmuz'da başlaması gerekiyor.

Avusturya ve Malta'da 16 yaşını dolduran vatandaşlar seçime katılabilirken, diğer üye ülkelerde katılım yaşı 18 olarak belirlenmiş durumda.

Her 5 yılda bir gerçekleşen AP seçimlerine geleneksel olarak düşük katılım damga vursa da (2014'te katılım yüzde 42,6'da kalmıştı),bu yıl aşırı sağın yükselişiyle seçimlerin "AB projesinin" bir referandumu havasına bürünmesi sonucu daha yüksek katılım olacağı tahmin ediliyor.

