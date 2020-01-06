HABER
  4. Avrupa Parlamentosu, tutuklu Katalan siyasetçi Junqueras'ı Avrupa parlamenteri olarak tanıdı

Avrupa Parlamentosu, tutuklu Katalan siyasetçi Junqueras'ı Avrupa parlamenteri olarak tanıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 17:40 | Son Güncelleme

Avrupa Parlamentosu, tutuklu Katalan siyasetçi Junqueras'ı Avrupa parlamenteri olarak tanıdı

MADRİD (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP), İspanya Yüksek Mahkemesince henüz "dokunulmazlık" durumuyla ilgili karar verilmeyen tutuklu Katalan siyasetçi Oriol Junqueras'ı Avrupa parlamenteri olarak tanıdı.

Katalonya sorununda İspanya ile Avrupa Birliğini (AB) karşı karşıya getiren yeni bir karar AP'den geldi.

AP tarafından yapılan yazılı açıklamada, Avrupa parlamenterliği tanınan Junqueras'ın 13 Ocak'ta yapılacak oturumda, diğer Katalan siyasetçiler Carles Puigdemont ve Antoni Comin ile görevine başlayacağı duyuruldu.

AP, Junqueras ile ilgili kararına gerekçe olarak 19 Aralık'ta Avrupa Adalet Divanı'nın hükmünü gösterdi.

Avrupa Adalet Divanı, 2 Kasım 2017'den bu yana cezaevinde olan Junqueras'ın, henüz hakkında verilmiş bir mahkumiyet cezası yokken, 26 Mayıs 2019'da AP milletvekili seçilmesi dolayısıyla "siyasi dokunulmazlık" hakkı bulunduğuna kanaat getirmişti.

Avrupa mahkemesinin bu kararından hemen sonra 2017 sonunda İspanya yargısından kaçarak Belçika'ya giden ve Junqueras gibi Avrupa parlamenteri seçilen Katalan siyasetçilerden eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Puigdemont ve eski Katalonya Özerk Hükümet Üyesi Comin'e Avrupa parlamenteri mazbatası verilmişti.

Katalonya'da 1 Ekim 2017'de yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumundan dolayı yargılanan ve isyana teşvikle devletin kurumlarına itaatsizlik suçlarından 13 yıl hapis cezası alan Junqueras ise halen cezaevinde bulunuyor.

Avrupa Adalet Divanı'nın kararından sonra İspanya'da Savcılık ve Merkez Seçim Kurulu, Junqueras'ın dokunulmazlık alamayacağını savunup, tutukluğunun devam etmesini talep etmişti.

İspanya hükümetinin hukuki danışmanlık organı Devlet Avukatlığı kurumu da Junqueras'ın Avrupa parlamenteri olabileceği yönünde görüş beyan etmişti.

Tutuklu Katalan siyasetçinin dokunulmazlığı ve hukuki durumuyla ilgili son sözü, Yüksek Mahkeme söyleyecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dehşete düşüren anlar! Vahşeti çocuklarına izlettiler Dehşete düşüren anlar! Vahşeti çocuklarına izlettiler
Fatih'te yola devrilen ağaç araçlara zarar verdiFatih'te yola devrilen ağaç araçlara zarar verdi
Mersin’de sel tahliyesiMersin’de sel tahliyesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Parlamentosu eski Katalonya Hükümet Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras İspanya Katalonya sorunu tutuklu Katalan siyasetçiler

En Çok Okunan Haberler

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda sürüklendi

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda sürüklendi

İran: ABD'nin askeri tesislerini hedef alacağız

İran: ABD'nin askeri tesislerini hedef alacağız

Hamaney cenaze namazını kıldırırken hıçkırıklara boğuldu!

Hamaney cenaze namazını kıldırırken hıçkırıklara boğuldu!

İşte Türkiye'nin en çok konuştuğu o bölge...

İşte Türkiye'nin en çok konuştuğu o bölge...

Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)

Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)

Sevda Demirel cinsiyet değiştiren o isimle aşk yaşıyor!

Sevda Demirel cinsiyet değiştiren o isimle aşk yaşıyor!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

TOGG'dan yerli otomobile ilişkin 'bulmacalı' paylaşım

TOGG'dan yerli otomobile ilişkin 'bulmacalı' paylaşım

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Meteoroloji uyardı! Hızını 60'km'ye çıkaracak

Meteoroloji uyardı! Hızını 60'km'ye çıkaracak

Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişinin oldu

Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişinin oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gaziantep'te sokak ortasında eşini darp etmişti! Cezası belli oldu

Görüntüler dehşete düşürmüştü! Cezası belli oldu

Kütahya'da korkunç olay! Bir evde 2 ceset bulundu

Evde korkunç halde bulundular! Yakınları teşhis edemedi

Asgari ücretli işçi, 20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye yaktı

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

Miras kavgası kanlı bitti: 5 yaralı

Miras kavgası kanlı bitti! 'Kadınlara mal düşmez!'

Kayseri'de iğrenç olay! "9 yaşından beri babamın tecavüzüne uğruyorum" deyip destek istedi

"Öz babamın tecavüzüne uğruyorum" deyip destek istedi

Tunceli'de CHP’li belediye başkanına partisi de tepki gösterdi

CHP’li başkanın zor anları!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.