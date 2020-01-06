Avrupa Parlamentosu, tutuklu Katalan siyasetçi Junqueras'ı Avrupa parlamenteri olarak tanıdı

MADRİD (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP), İspanya Yüksek Mahkemesince henüz "dokunulmazlık" durumuyla ilgili karar verilmeyen tutuklu Katalan siyasetçi Oriol Junqueras'ı Avrupa parlamenteri olarak tanıdı.

Katalonya sorununda İspanya ile Avrupa Birliğini (AB) karşı karşıya getiren yeni bir karar AP'den geldi.

AP tarafından yapılan yazılı açıklamada, Avrupa parlamenterliği tanınan Junqueras'ın 13 Ocak'ta yapılacak oturumda, diğer Katalan siyasetçiler Carles Puigdemont ve Antoni Comin ile görevine başlayacağı duyuruldu.

AP, Junqueras ile ilgili kararına gerekçe olarak 19 Aralık'ta Avrupa Adalet Divanı'nın hükmünü gösterdi.

Avrupa Adalet Divanı, 2 Kasım 2017'den bu yana cezaevinde olan Junqueras'ın, henüz hakkında verilmiş bir mahkumiyet cezası yokken, 26 Mayıs 2019'da AP milletvekili seçilmesi dolayısıyla "siyasi dokunulmazlık" hakkı bulunduğuna kanaat getirmişti.

Avrupa mahkemesinin bu kararından hemen sonra 2017 sonunda İspanya yargısından kaçarak Belçika'ya giden ve Junqueras gibi Avrupa parlamenteri seçilen Katalan siyasetçilerden eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Puigdemont ve eski Katalonya Özerk Hükümet Üyesi Comin'e Avrupa parlamenteri mazbatası verilmişti.