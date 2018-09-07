"Avrupa projesinin temel değerleri tehlikede"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos, göçmen krizi ve kıtada etkinliğini artıran popülist liderler nedeniyle Avrupa projesinin temel değerlerinin tehlike altında olduğunu ifade etti.

Brüksel'den yayın yapan "Politico EU Confidential"a konuşan Avramopoulos, AB Komisyonunun gelecek hafta açıklamayı planladığı göçmen politikası hakkında bilgi verdi.

AB'nin sınır ve sahil güvenlik güçlerinin ciddi bir şekilde güçlendirilmesi için öneride bulunacağını duyuran Avramopoulos, kontrollü ve sistemli bir göç sistemi oluşturmak için "özgün bir polis gücünün" kurulması yönünde çalışmalar yürütüldüğünü bildirdi.

Avramopoulos, yeni sistemle özellikle göçmenlerin giriş yaptığı "cephe ülkelere" çok daha fazla destek verileceğini ifade etti.

AB genelinde popülist liderlerin etkinliğinin artışta olduğuna dikkati çeken Avramopoulos, özellikle göçmenler konusunda bazı liderlerin ulusal politikaları tekrar ön plana çıkarmaya çalıştığını kaydetti.

Bu gidişatın olumsuz sonuçları olacağına işaret eden Avramopoulos, "Avrupa projesinin temel değerleri tehlike altında." ifadesini kullandı.

Göçmen kriziyle baş etmek için sınır kontrollerinin artırılmasının olumlu sonuçlar doğuracağını belirten Avramopoulos, ancak bu uygulamanın hiçbir zaman Avrupa'yı dış dünyayla bağı kesilmiş bir kaleye dönüştürmesine izin verilmeyeceğinin altını çizdi.

