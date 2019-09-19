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Avrupa ülkelerinden ortak IPTV operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2019 14:02 | Son Güncelleme

IPTV’ye Avrupa’nın bazı ülkelerinde yetkililerce büyük operasyon yapıldığı bildirildi.İtalyan Maliye Polisi, Europol ve Eurojust ile koordine olarak düzenlediği operasyonda internet üzerinden korsan yayın sunan Xstream Codes adlı İPTV servisine baskın yaptı.

IPTV’ye Avrupa’nın bazı ülkelerinde yetkililerce büyük operasyon yapıldığı bildirildi.
İtalyan Maliye Polisi, Europol ve Eurojust ile koordine olarak düzenlediği operasyonda internet üzerinden korsan yayın sunan Xstream Codes adlı İPTV servisine baskın yaptı. Fransa, Hollanda, Almanya, Yunanistan ve Bulgaristan güvenlik güçlerinin de destek verdiği ’Black IPTV’ (Kara IPTV) operasyonunda 25 kişi gözaltına alındı. Platformun 700 bine yakın abonesi 25 bin euro para cezasının yanı sıra 3 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kaldı.
İtalyan polisi, şifreli yayınları illegal olarak internet üzerinden abonelerine aylık 12 euro ücretle sunan firmanın aylık cirosunun 2 milyon euro civarında olduğunu açıkladı. Xstream Codes’un sunduğu hizmetleri başka IPTV firmalarının da kullandığı ve bu ağ üzerinden sadece İtalya’da 5 milyon abone bulunduğu duyuruldu. Xstream Codes üzerinden sağlanan kaçak yayınlarla elde edilen gelirin yılda 60 milyon euro olduğu ifade edildi.
İki Yunan öğrenci tarafından kurulan Xstream Codes, Bulgaristan’da kayıtlı gözüküyor. Firmanın internet sitesi ise kapanmış durumda. Platform üyeleri, IP adresleri ve ödeme kanalları üzerinden tespit edilerek, 2 bin 500 euro ila 25 bin euro para cezasının yanı sıra 6 aydan 3 yıla hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

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