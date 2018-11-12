Avrupa ülkesinde tepki çeken görüntüler! 250 bin kişi sokağa döküldü!

Düzenlenen Bağımsızlık Yürüyüşü’nde radikal milliyetçi gruplar Avrupa Birliği bayrağı yakıp İslam karşıtı sloganlar attı.

Polonya’nın Bağımsızlık Günü’nde ırkçılar sokaklara döküldü

1 / 6 Toprakları Avusturya, Rusya ve Prusya tarafından paylaşılarak dünya haritasından silinen Polonya, bugün tarih sahnesine dönüşünün 100’üncü yılını kutluyor.

2 / 6 Hükümetin organize ettiği Bağımsızlık Yürüyüşü’ne katılan radikal ırkçı gruplar, Başbakan Mateusz Morawiecki'nin uyarılarına rağmen Avrupa Birliği bayrağı yakıp, İslam ve Yahudi karşıtı sloganlar attı.

3 / 6 KUTLAMALARA SADECE TEK PARTİ KATILDI Milliyetçi parti Kukiz'15'nin dışında başka hiçbir siyasi partinin katılmadığı Bağımsızlık Yürüyüşü’ne aşırı sağcı “Mlodziez Wszechpolska” (Tüm Polonya Gençliği) ve Oboz Narodowo-Radykalny (Ulusalcı-Radikal Kamp) gruplar Avrupa Birliği bayrağı yaktı. İslam karşıtı sloganlar atıldı.

4 / 6 İSLAM KARŞITI SLOGANLAR ATILDI “İslam, Avrupa'nın düşmanıdır”, “İslam’ı Silin”, “Lviv ve Vilnus her zaman Polonya'nın”, “Ağaçlarda yapraklar yerine Komünistler asılı olacak” şeklinde sloganlar atan yüzleri kapalı grup ellerinde radikal milliyetçilere özgü sembollerden oluşan bayraklarla yürüdü. Sık sık fişeklerin atıldığı, meşalelerin yakıldığı yürüyüşte Polonyalı bazı radikal milliyetçi önderlerin portreleri de taşındı.

5 / 6 Varşova polisinin verdiği bilgiye göre 250 bin kişinin katıldığı yürüyüşe, İtalya'daki neofaşist oluşum Forza Nuova ile Macaristan'dan gelen aşırı milliyetçi gruplar da bayrakları ve marşlarıyla iştirak etti.