Avrupa Üniversiteler Arası Arapça Münazara Şampiyonası

Arslan, Türkiye’de Arapça eğitim almış öğrencilerin münazara yarışmasına katılarak öz güvenlerini artırmalarının yanı sıra, Avrupa’nın birçok üniversitesinden gelen ve Arapça konuşan öğrencilerle tanışma imkanı bulduklarını söyledi.

Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Hamdi Arslan, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, fakültelerinde eğitim dilinin Arapça olduğunu vurgulayarak, öğrencilerin bu tür programlar vesilesiyle Arapça bilgilerini uluslararası arenada sınama şansı bulduklarını ifade etti.

Katar Münazara Merkezi tarafından 2011’den itibaren düzenlenen üniversiteler arası Arapça münazara yarışmaları, ilk defa Avrupa’daki üniversitelere yönelik olarak gerçekleştiriliyor.

Şampiyonaya 25 yaş altı 86 lisans öğrencisi katılırken, öğrenciler, çeşitli konu başlıkları altında Arapça tartışmalar yapacak.

Türkiye’den Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve Yalova Üniversitesi başta olmak üzere Avrupa’nın 18 ülkesinden 22 üniversitenin katıldığı yarışma, iki gün sürecek.

Yarışmaya Türkiye’den Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve Yalova Üniversitesinin ilk defa katıldığını belirten Arslan, "Avrupa çapında yapılan bu yarışmada ülkemizi ve üniversitemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, münazaralarda dini konulardan ziyade güncel ve uluslararası konuların ele alındığını kaydederek, Polonya, Çekya, Avusturya gibi ülkelerde Arapça eğitim almış ancak farklı dinlere mensup öğrencilerin katılımıyla Arapça diline olan ilginin artırılmasının hedeflendiğini anlattı.

Katar’ın başkenti Doha’da mart ayında düzenlenecek 5. Uluslararası Üniversiteler Arası Münazara Yarışması'na dünya genelinden çok sayıda üniversitenin katılacağını dile getiren Arslan, Viyana'daki yarışmanın hazırlık niteliğinde olduğunu söyledi.

