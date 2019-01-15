HABER

"Avrupa'da artık göçmen krizi yok"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 18:41 | Son Güncelleme

AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos: "Artık herkesin gözünü açmasını istiyorum. Birilerinin yansıttığının aksine artık göçmen ya da mülteci krizi yok"

STRAZBURG (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos, "Artık herkesin gözünü açmasını istiyorum. Birilerinin yansıttığının aksine artık göçmen ya da mülteci krizi yok." açıklamasında bulundu.

Strazburgda'ki Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunun göç oturumunda konuşan Avramopoulos, kıtaya yönelik düzensiz göçmen akınında geçen seneye göre yüzde 80 azalma olduğuna dikkati çekti.

Göç akınında ciddi azalma olmasına rağmen bazı göçmenlerin AB'ye gelmeye devam edeceğini ifade eden Dimitris Avramopoulos, AB'nin bunun üstesinden, dayanışma içinde hareket ederek gelebileceğini vurguladı.

Ülkelerin tek başına hareket etmesi durumunda göçmen akınının sorun olmaya devam edeceğine işaret eden Avramopoulos, bu çerçevede AB'nin sürdürülebilir bir iltica sistemi inşa etmesinin zorunlu olduğunu kaydetti.

- "Geçici düzenlemeler inşa edilebilir"

Dimitris Avramopoulos, iltica sistemi tamamlanana kadar AB Komisyonunun üye ülkelerle çalışarak geçici düzenlemeler inşa etmeye hazır olduğunu söyledi.

Düzensiz göçmen akınında ciddi düşüş olmasına rağmen siyasi tutumların değişmediğine dikkati çeken Avramopoulos, "Artık herkesin gözünü açmasını istiyorum. Birilerinin yansıttığının aksine artık göçmen ya da mülteci krizi yok." ifadesini kullandı.

PARTNERÖz babasından 2 kez hamile kaldı 6 yaşındayken de...Öz babasından 2 kez hamile kaldı 6 yaşındayken de...
GÜNCELLEME - Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışıGÜNCELLEME - Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı
Flaş açıklamalar: Kontrol Türkiye'de olacak!Flaş açıklamalar: Kontrol Türkiye'de olacak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AB Komisyonu Göç İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitr Avrupa göçmen krizi

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan: Yasin senin niye bıyık yok? Yanıtı bakın ne oldu...

Erdoğan: Yasin senin niye bıyık yok? Yanıtı bakın ne oldu...

HDP Diyarbakır adayı belli oluyor! İşte o isim

HDP Diyarbakır adayı belli oluyor! İşte o isim

'Survivor'da yemek veriliyor' demişti! Yeni gelişme

'Survivor'da yemek veriliyor' demişti! Yeni gelişme

81 ilde uygulanacak! Ücretsiz olacak

81 ilde uygulanacak! Ücretsiz olacak

Süper Kanlı Ay Tutulması için 'kıyamet kopacak' iddiası

Süper Kanlı Ay Tutulması için 'kıyamet kopacak' iddiası

Kürsüde bozkurt işareti yapan İYİ Partili aday kendinden geçti

Kürsüde bozkurt işareti yapan İYİ Partili aday kendinden geçti

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar! 'Oy oranı düşüyor, kaybetme riski var'

Son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar! 'Oy oranı düşüyor, kaybetme riski var'

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Milli Piyango İdaresi'nden büyük ikramiye açıklaması! Talihlisi...

Milli Piyango İdaresi'nden büyük ikramiye açıklaması! Talihlisi...

Ankara'yı karıştıran soru: Erdoğan'ın Vatikan'a...

Ankara'yı karıştıran soru: Erdoğan'ın Vatikan'a...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

Flaş açıklamalar: Kontrol Türkiye'de olacak!

Makam odasında gözaltına alındı

Makam odasında gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus gazetesine makale yazdı

Rus gazetesine çarpıcı sözler: Bu hakkımızı...

Bolu- İstanbul yönü ulaşıma kapandı

Ankara - İstanbul yolu ulaşıma kapandı

HDP: Öcalan'la yapılan görüşme iktidarın algı operasyonu

HDP'den Öcalan açıklaması

HDP’li vekil: Şırnak’ta bir ahırda dokuz seçmen kayıtlı

HDP’li vekil: Şırnak’ta bir ahırda dokuz seçmen kayıtlı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.