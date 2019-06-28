Avrupa'da aşırı sıcaklar can alıyor

İspanya'da da 17 ve 93 yaşlarında iki erkek sıcak hava nedeniyle hayatını kaybetti. İspanya'nın 12 özerk yönetiminde turuncu alarm verilirken, özellikle yaşlılar ve kalp hastalarına mecbur kalmadıkça evlerinden dışarı çıkmamaları uyarısında bulunuldu.

Sıcak havadan dolayı ev ve iş yerlerinde klimaların yüksek devirde kullanılmasından dolayı da bazı bölgelerde aşırı yüklenme nedeniyle elektrik kesintileri yaşandığı bildirildi.

İtalya'da aşırı sıcak nedeniyle 19 kentte "turuncu alarm" (önemli risk) verilirken, ülkenin kuzeyindeki Lombardia ve Veneto ile ortasındaki Marche bölgesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kuzey Afrika'dan gelen ve 40-43 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığından dolayı son 24 saatte İtalya'da 3, İspanya'da 2 kişi hayatını kaybederken, Fransa'da da 4 çocuk boğularak öldü.

MADRİD (AA) - Avrupa'nın güney ve orta bölümünü etkisi altına alan sıcak hava dalgası ölümlere neden oldu.

Diğer yandan ülkenin doğusundaki Katalonya bölgesinin Tarragona kenti yakınlarındaki ormanlık ve tarım alanında çıkan yangında yaklaşık 6 bin hektarlık alan alevler içinde kaldı. Bir çiftlikte gübre yakımının neden olduğu yangını söndürmek için İspanyol askerlerinin de katılımıyla yürütülen çalışmalara devam edilirken, aşırı sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle yangının henüz kontrol altına alınamadığı belirtildi.

Fransa'da ise halk serinlemek için havuzlara akın etti. Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, 4 kişinin boğularak öldüğünü açıkladı.

Ayrıca Fransa Meteoroloji Enstitüsünden verilen bilgilere göre, aşırı sıcak nedeniyle ülkenin güneyindeki 4 ilde kırmızı alarma geçildiği duyuruldu.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe de yaptığı açıklamada, ülkedeki 4 bin okulun tatil edildiğini belirtti.

