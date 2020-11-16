Avrupalı sol partiler, hükümetlere gönderdikleri mektupta haftada dört gün çalışma düzeni önerdi

İngiltere, Almanya ve İspanya da dahil olmak üzere çok sayıdaki Avrupalı sendikacı ve sol siyasetçi, ekonomileri koronavirüs salgınından kurtarmak için haftada 4 günlük mesainin benimsenmesi gerektiğini düşünüyor.

Alman Die Linke partisinin Başkanı Katja Kipping, İspanya'dan Más País partisinden milletvekili Íñigo Errejón, Yeşil parti milletvekili Caroline Lucas ve İngiliz Unite Sendikası'nın Genel Sekreteri Len McCluskey tarafından, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ile diğer Avrupalı liderlere gönderilen ortak mektupta, dört günlük mesainin ekonomik çöküşle başa çıkmada yardımcı bir rol oynayacağı savunuldu.

Mektupta emeklerini korumak için daha kısa çalışma saatleri için mücadele eden işçilerin uzun geçmişi vurgulanırken, aynı zamanda da çalışma modellerini yeniden düşünme, enerji kullanımını azaltmaya ve iklim krizinin üstesinden gelmeye yardımcı olma "fırsatı"nın da altı çizildi.

Mektupta, "Tarih boyunca kriz ve ekonomik durgunluk zamanlarında işsizler ile uzun süreli çalışanlar arasında işleri daha eşit şekilde paylaşmanın bir yolu olarak daha kısa çalışma saatleri kullanıldı" ifadeleri yer aldı.