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Avukat Doğa Tokuçoğlu'nun şüpheli ölümü! 12'inci kattan beton zemine düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2020 23:19 | Son Güncelleme

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, avukat Doğa Tokuçoğlu, iddiaya göre dengesini kaybedip, 12'nci kattan düşerek yaşamını yitirdi.

Avukat Doğa Tokuçoğlu'nun şüpheli ölümü! 12'inci kattan beton zemine düştü

Olay, akşam saatlerinde Bostanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Aydın'da avukatlık yapan Doğa Tokuçoğlu, oturduğu apartman dairesinin balkonunda iddiaya göre dengesini kaybederek, 12'nci kattan beton zemine düştü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Tokuçoğlu ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Doğa Tokuçoğlu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Tokuçoğlu'nun cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (DHA)

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