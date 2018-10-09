Avukat Kavili serbest bırakıldı

İSTANBUL (AA) - Silivri'de terör örgütü DHKP/C'ye üye oldukları gerekçesiyle 25 sanığın yargılandığı davada sanık avukatlığı yapan ve duruşma salonundaki tartışma nedeniyle gözaltına alınarak, "görevi yaptırmamak için direnme" ve "kamu görevlilerine hakaret" suçundan tutuklanan avukat Ömer Kavili'nin, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın adli kontrol şartı talebi üzerine tahliyesine karar verildi.

Avukatlar Hatice Bozkurt ve Adem Yıldırım, Silivri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nin, Ömer Kavili hakkındaki tutuklama kararına itiraz etti.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı da itiraz üzerine Ömer Kavili için adli kontrol şartıyla tahliye talep etti.

Talepleri değerlendiren Silivri Sulh Ceza Hakimliği, "hakkında verilen tutuklama kararının belirtilen katalog suçlardan biri olmadığı, şüphelinin tutuklama için ölçülülük şartının bu suçlar için gerçekleşmediği, kaçma şüphesinin bulunmadığı, avukat ve sabit ikamet sahibi olduğu, yargılamanın bu aşamada tutuksuz yapılabileceği" gerekçelerini dikkate alarak Kavili'nin her iki suçtan da adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.