Avukat Kavili serbest bırakıldı

İSTANBUL (AA) - Silivri'de terör örgütü DHKP/C'ye üye oldukları gerekçesiyle 25 sanığın yargılandığı davada sanık avukatlığı yapan ve duruşma salonundaki tartışma nedeniyle gözaltına alınarak, "görevi yaptırmamak için direnme" ve "kamu görevlilerine hakaret" suçundan tutuklanan avukat Ömer Kavili'nin, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın adli kontrol şartı talebi üzerine tahliyesine karar verildi.
Avukatlar Hatice Bozkurt ve Adem Yıldırım, Silivri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nin, Ömer Kavili hakkındaki tutuklama kararına itiraz etti.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı da itiraz üzerine Ömer Kavili için adli kontrol şartıyla tahliye talep etti.
Talepleri değerlendiren Silivri Sulh Ceza Hakimliği, "hakkında verilen tutuklama kararının belirtilen katalog suçlardan biri olmadığı, şüphelinin tutuklama için ölçülülük şartının bu suçlar için gerçekleşmediği, kaçma şüphesinin bulunmadığı, avukat ve sabit ikamet sahibi olduğu, yargılamanın bu aşamada tutuksuz yapılabileceği" gerekçelerini dikkate alarak Kavili'nin her iki suçtan da adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.
Hakimlik ayrıca Kavili hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirdi.
Kavili, tahliye kararının yazılmasının ardından Silivri Cezaevi'nden çıktı.
- Süreç
İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada önceki gün görülen dava sırasında Mahkeme Başkanı ile sanık avukatı Ömer Kavili arasında tartışma çıkmış, Mahkeme Başkanına yönelik itirazlarını sürdürmesi üzerine Kavili, görevli jandarma ekiplerince salondan dışarı çıkarılmıştı.
Bu sırada duruşma salonunda bulunan sanık avukatlarından Nadide Özdemir'in de Kavili ile jandarma ekipleri arasındaki arbedeyi cep telefonu ile görüntüye aldığı öne sürülmüştü. Savcılıkça başlatılan soruşturma kapsamında Kavili ve Özdemir gözaltına alınmıştı. Kavili, "görevi yaptırmamak için direnme" ve "kamu görevlilerine hakaret" suçundan tutuklanmış, Nadide Özdemir ise yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmıştı.
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