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Avukat Tucel: "Hazırlanan iddianame yüz güldürücü olmuştur"

25.03.2021 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da eski eşini öldüresiye darp eden zanlının iddianamesi mahkeme tarafından kabul edildi.

Samsun’da eski eşini öldüresiye darp eden zanlının iddianamesi mahkeme tarafından kabul edildi. Şüphelinin 18 yıla kadar hapsi istenirken, mağdur kadının Mersin’deki avukatı Sahra Düzgün Tucel, hazırlanan iddianamenin yüz güldürücü olduğunu söyledi. Tucel, "Bu davadan emsal bir karar olabilecek bir karar çıkmasını bekliyoruz" dedi.
Samsun’da 6 Mart Cumartesi akşamı meydana gelen olayda, İbrahim Zarap (27), boşandığı eski eşi Emriye Metoğlu’nu (25) sokak ortasında 5 yaşındaki kızının gözü önünde öldüresiye darp etmiş, olay Türkiye’yi ayağa kaldırmıştı. Olaydan sonra “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanan İbrahim Zarap’ın iddianamesi hazırlandı. İddianamede, Zarap hakkında 18 yıla kadar hapis isteminde bulunuldu.

"Çok üzücü bir olay"
Mağdur kadının Mersin’deki avukatı Sahra Düzgün Tucel, Samsun’daki olayı videonun sosyal medyada yayılmasıyla ortaya çıktığını belirterek, "Olayın çok üzücü bir olay olduğunu söyledi. Eski eşi tarafından hem de çocukları gözü önünde müvekkilime zarar verdi. Ona ilişkin soruşturmada iddianame hazırlandı. İddianame de bugün kabul edildi. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde kabul edilen iddianamede ’kasten insan öldürme’ ve ’mala zarar verme’ suçundan dava açıldı. Kasten insan öldürme suçunda 9 yıldan 15 yıla kadar. Nitelikli hal durumunda 20 yıla kadar ceza verilebiliyor. Mala zarar vermede ise 3 yıla kadar hapis cezası istenebiliyor" dedi.

"Hazırlanan iddianame yüz güldürücü olmuştur"
İddianamede çevrede bulunan tüm tanıkların, olayın öncesi ve sonrasında gelişen tüm olayların bir arada değerlendirildiğini belirten Tucel, "Dolayısıyla sanığın olayı öldürmeye yönelik bunu yaptığı ortaya konulmuştur. O anlamda hazırlanan iddianame yüz güldürücü olmuştur. Bu kadın daha öncede eski eşi tarafından darp edilmiş. Biz şiddete karşı önleyici, tatmin edici, caydırıcı cezalar vermediğimiz müddetçe şiddetin boyutunun artarak devam ettiğini bu örnekte görüyoruz. Dolayısıyla bu davadan emsal bir karar olabilecek karar çıkmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

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