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  4. Avukatı tarafından doğrulandı: Navalny'nin sağlık durumu kötüleşiyor

Avukatı tarafından doğrulandı: Navalny'nin sağlık durumu kötüleşiyor

06.04.2021 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı muhalif kanadın temsilcisi olarak adlandırılan Alexei Navalny geçtiğimiz ay tutuklanmıştı. Muhalif liderin hapishanede geçen günlerinde sağlık durumunun kötüye gittiği açıklandı.

Avukatı tarafından doğrulandı: Navalny'nin sağlık durumu kötüleşiyor

Alexei Navalny'nin avukatı bugün yaptığı açıklamada, muhalif liderin sağlık durumunun kötüye gittiğini, müvekkilinin şiddetli ateş, öksürük ve kilo kaybı gibi ciddi sağlık problemleri yaşandığını doğruladı.

'ÇOK KİLO KAYBETTİ'

Navalny'nin solunum sıkıntıları nedeniyle hapishanede bulunan revire nakledildiği ve Kovid-19 testi uygulandığını belirten avukat, pazartesi günü yapılan ölçümlerde Navalny'nin ateşinin 38 derece olduğunu duyurdu.

Navalny'nin koğuşunda bulunan birkaç mahkumun tüberküloz nedeniyle hastanede tedavi altına alındığını açıklayan avukat Mikhailova, 'Navalny çok kilo kaybetti, şiddetli bir öksürüğü ve 38.1 derece ateşi var. Bu adam ciddi şekilde hasta. Hapishanenin onu bu duruma sürüklemesi tam bir rezalet.' ifadesini kullandı.

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Rusya

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