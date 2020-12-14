Avukatı tehdit eden şahıs tutuklandı

Malatya’da boşanma davasına bakan avukatı tehdit ettiği iddia edilen şüpheli yakalandıktan sonra tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, müşteki Avukat A.P. boşanma davasında avukatlığını yaptığını kadının eşi Ö.O.’dan sürekli tehdit aldığını, şahsın son olarak avukatlık bürosunun sabit telefonundan tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu, daha sonra büronun aşağısında beklediğini ve silah teşhir ederek kendisini ölümle tehdit ettiğini polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda şüpheli Ö.O. yakalandı. Gözaltına alınan Ö.O, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

