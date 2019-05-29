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Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim Mehmet Yoylu için karar verildi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 17:07 | Son Güncelleme

HSK, duruşma sırasında avukatın etek boyu nedeniyle tepki gösteren hakim Mehmet Yoylu'yu tedbiren görevden uzaklaştırdı.

Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim Mehmet Yoylu için karar verildi!

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca (HSK), duruşma sırasında avukatın etek boyu nedeniyle tepki gösteren İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi hakimi Mehmet Yoylu tedbiren görevden uzaklaştırıldı.

HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hakim Mehmet Yoylu hakkında yürütülen soruşturma sırasında düzenlenen müfettiş ön raporunun HSK'ya ulaşır ulaşmaz, HSK 2. Dairesi'nin olağanüstü toplandığını bildirdi.

Dairenin hakimin tüm davranışlarını, önceki disiplin işlemine konu eylemlerini dikkate alarak, göreve devamın yargı erkinin nüfuz ve itibarına zarar vereceği kanaatine vardığını belirten Yılmaz, 2802 sayılı Yasa'nın 77. maddesi uyarınca Yoylu'nun tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verildiğini kaydetti.

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Okuyucu Yorumları 27 yorum
avukatın eteğine müdahale ediceğine çoçuk istirmacılarını yargılasan hakim bey. çok makbüle geçer
Ramazan ayı hürmetine bari saygı gösterin. nasıl bir karar yuh valla
ramazan ayında insanlar birbirinin kıyafetine karışma özgürlüğü mü elde ediyo
Tahsil cehaleti alır sadece...
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