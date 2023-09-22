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Avukatını ve emekli icra müdürünü araçta katletmişti! Kan donduran vahşetin nedeni ortaya çıktı

22.09.2023 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Galip Ö. (63), araçta tartıştığı avukatı Mehmet Erdal Çam (73) ve emekli icra müdürü Özcan Çavdar'ı (57) tabancayla başından vurarak öldürdü. Olay sonrası jandarma ekiplerine teslim olan Galip Ö., sorguda her şeyi itiraf etti. Galip Ö., maktulleri işlettiği otelin tahliye davasının kaybedilmesinden sorumlu tuttuğu için öldürdüğünü söyledi. İşte detaylar...

Avukatını ve emekli icra müdürünü araçta katletmişti! Kan donduran vahşetin nedeni ortaya çıktı

Dehşete düşüren olay, dün saat 17.30 sıralarında Turgutreis Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde meydana geldi. Galip Ö., beraberindeki arkadaşı Osman K. ile avukatı Mehmet Erdal Çam ve emekli icra müdürü Özcan Çavdar ile bir kafeteryada buluşup, kahve içti. Ardından Galip Ö., Çam ve Çavdar ile yemeğe gitmek üzere bir hafif ticari araca bindi. Osman K. ise kendi aracıyla gruba eşlik etti. Yolda Galip Ö. ile avukatı Çam arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Galip Ö. yanında tabancasıyla önce emekli icra müdürü Özcan Çavdar'ı, araçtan indiği sırada da avukatı Mehmet Erdal Çam'ı başından vurdu. Galip Ö. daha sonra arkada gelen arkadaşı Osman K.'nin aracına binerek, uzaklaştı.

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Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde başlarından vurulan Çavdar ve Çam'ın hayatlarını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Çavdar ve Çam'ın cenazeleri otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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JANDARMAYA TESLİM OLDU

Bir süre sonra Galip Ö., aracına bindiği Osman K.'ye kendisini karakola bırakmasını söyleyerek jandarma ekiplerine teslim oldu. Jandarma ekipleri, Galip Ö.'yü bıraktıktan sonra Denizli'ye gittiği belirlenen Osman K.'yi de yakalayarak Bodrum'a getirdi.

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SORGUDA HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Galip Ö., jandarmadaki sorgusunda suçunu itiraf edip, avukatı Mehmet Erdal Çam ve emekli icra müdürü Özcan Çavdar'ı işlettiği otelin tahliye davasının kaybedilmesinden sorumlu tuttuğu için öldürdüğünü söyledi. Galip Ö.'nün eski Denizli Baro Başkanı olan avukatı Çam'ı, emekli icra müdürü Çavdar aracılığıyla bulduğu belirtildi. Galip Ö. ve Osman K, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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CENAZELERİ TOPRAĞA VERİLECEK

Avukat Mehmet Erdal Çam'ın cenazesinin bugün Bodrum Adliyesi önünde düzenlenecek törenin ardından Bitez Adliye Camisi'ne götürüleceği, burada kılınacak namazın ardından Akyarlar Kemer Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi. Emekli icra müdürü Özcan Çavdar'ın cenazesi için ise yurt dışındaki oğlunun gelmesinin beklendiği öğrenildi.

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(DHA)

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