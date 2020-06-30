Avukatlar çoklu baro teklifine karşı İstanbul'daki 'savunma mitingi'nde buluştu

Günlerdir tartışma konusu olan çoklu baro düzenlemesi bugün Meclis'e sunuldu. AK Parti ve MHP milletvekillerinin ortak imzasıyla hazırlanan 28 maddelik düzenlemeye göre bazı illerde birden fazla baronun kurulmasının önü açılacak.

Düzenlemeye baro başkanları ve Türkiye Barolar Birliği itiraz ederken, İstanbul Barosu'nun çağrısıyla bugün Çağlayan'daki Adalet Sarayı'ında yüzlerce avukat “Savunma Mitingi” için bir araya geldi. Söz konusu teklifi protesto eden avukatlar, düzenlemenin kabul edilemez olduğunu savundu.

İSTANBUL BAROSU BAŞKANI DURAKOĞLU: BAROLAR SUSAMAZ

Mitingde konuşan İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kimisi ölüm orucunda avukatların. Yaşamlarını değil avukatlıklarını kaybedecekleri için direniyor avukatlar. Adil yargılanmak istiyorlar. Yaşamlarını değil avukatlıklarını kaybedekleri için direniyorlar!

Siz siyaset yapıyorsunuz diyorlar. Siyaset yapmanın suç olduğu bir ülke söyler misiniz bana? Hukukçular siyaset konuşmasın istiyorlar, ölene kadar konuşacağız. Biz insan haklarına sahip çıkmak zorundayız. Hukukun üstünlüğünü gözetmek görevimiz. Buradan Ankara'ya söylüyorum. Susamaz barolar. Bunu bilmeli Ankara. Biz biat etmeyiz, eğilmeyiz. Bu ülkenin dirence ihtiyacı var. Avukatlara ihtiyacı var. Şiddet kullanmadan, provokasyonlara pabuç bırakmadan en iyi sergileyen avukatlara ihtiyacı var.