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Avukatlar çoklu baro teklifine karşı İstanbul'daki 'savunma mitingi'nde buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2020 13:52 | Son Güncelleme

Çoklu baro sistemini hayata geçirmek için hazırlanan düzenleme bugün TBMM'ye sunulurken, İstanbul Barosu'nun çağrısıyla avukatlar düzenlemeyi protesto etmek için Çağlayan Adliyesi önünde toplandı. Polis adliye önünde ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu yaptığı konuşmada "Buradan Ankara'ya söylüyorum. Susamaz barolar. Bunu bilmeli Ankara. Biz biat etmeyiz, eğilmeyiz." dedi.

Avukatlar çoklu baro teklifine karşı İstanbul'daki 'savunma mitingi'nde buluştu

Günlerdir tartışma konusu olan çoklu baro düzenlemesi bugün Meclis'e sunuldu. AK Parti ve MHP milletvekillerinin ortak imzasıyla hazırlanan 28 maddelik düzenlemeye göre bazı illerde birden fazla baronun kurulmasının önü açılacak.

Düzenlemeye baro başkanları ve Türkiye Barolar Birliği itiraz ederken, İstanbul Barosu'nun çağrısıyla bugün Çağlayan'daki Adalet Sarayı'ında yüzlerce avukat “Savunma Mitingi” için bir araya geldi. Söz konusu teklifi protesto eden avukatlar, düzenlemenin kabul edilemez olduğunu savundu.

BARO

İSTANBUL BAROSU BAŞKANI DURAKOĞLU: BAROLAR SUSAMAZ

Mitingde konuşan İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kimisi ölüm orucunda avukatların. Yaşamlarını değil avukatlıklarını kaybedecekleri için direniyor avukatlar. Adil yargılanmak istiyorlar. Yaşamlarını değil avukatlıklarını kaybedekleri için direniyorlar!

Siz siyaset yapıyorsunuz diyorlar. Siyaset yapmanın suç olduğu bir ülke söyler misiniz bana? Hukukçular siyaset konuşmasın istiyorlar, ölene kadar konuşacağız. Biz insan haklarına sahip çıkmak zorundayız. Hukukun üstünlüğünü gözetmek görevimiz. Buradan Ankara'ya söylüyorum. Susamaz barolar. Bunu bilmeli Ankara. Biz biat etmeyiz, eğilmeyiz. Bu ülkenin dirence ihtiyacı var. Avukatlara ihtiyacı var. Şiddet kullanmadan, provokasyonlara pabuç bırakmadan en iyi sergileyen avukatlara ihtiyacı var.

TBMM'nin iradesine daima saygı göstereceğiz ama yasa yapma gücünü silah olarak kullanmaya kalkışanlara onun bir bumerang gibi geri döneceğini anlatacağız. Bunları hatırlatacağız onlara. Bu bizim demokratik hakkımız. Bu hakkımızı sonuna kadar kullanacağız. Bu teklifin evrensel hukuk formlarına, anayasaya aykırı olduğunu kanıtlayacağız, çünkü bir avukatız. Baroları sindiririz sandılar, bambaşka bir şey gelişti. İstanbul Barosu avukatlarında mücadele kodu gelişti. Sonuna kadar mücadele edeceğiz, bu mücadele bizim genetik kodumuzdur."

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ DİKKAT ÇEKTİ

DDS

Öte yandan miting sebebiyle İstanbul Adalet Sarayı önünde alınan geniş güvenlik önlemleri dikkat çekti.


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