Avukatlara aşı randevusu açıldı mı? 40 yaş ve üzeri avukatlara aşı önceliği

Kovid-19 (Covid-19) aşı çalışmaları öncelikli gruplardan ilerleyerek sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son olarak muhtarların da aşılamada öncelikli olacağını ifade etmişti. Türkiye Barolar Birliği tarafından gelen son açıklamaya göre, 40 yaş üzeri olan avukatlar da koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı) öncelikli grubunda yer aldı. İşte, detaylar...

AVUKATLARA AŞI RANDEVUSU AÇILDI MI?

Türkiye Barolar Birliği (TBB), 40 yaş ve üzeri avukatların aşı programına dahil edildiğini duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Hoca'ya teşekkür edilen açıklamada 40 yaş ve üzeri olmak üzere öncelikli aşı programına avukatların da dahil olduğu duyuruldu. Randevuların hemen alınabileceği ifade edilirken 40 yaşın altında olan avukatların aşılarının da süreç içerisinde uygulanacağı ifade edildi.



