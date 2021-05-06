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Avukatlara aşı randevusu açıldı mı? 40 yaş ve üzeri avukatlara aşı önceliği

06.05.2021 01:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs aşılama çalışmaları yürütülmeye devam ediyor. Son olarak muhtarların da koronavirüs öncelikli aşı sırasında yer alacağı duyurulmuştu. TBB tarafından yapılan açıklamada 40 yaş üstü avukatların da koronavirüs (Covid-19) aşı randevularının açıldığı duyuruldu. İşte, ayrıntılar...

Avukatlara aşı randevusu açıldı mı? 40 yaş ve üzeri avukatlara aşı önceliği

Kovid-19 (Covid-19) aşı çalışmaları öncelikli gruplardan ilerleyerek sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son olarak muhtarların da aşılamada öncelikli olacağını ifade etmişti. Türkiye Barolar Birliği tarafından gelen son açıklamaya göre, 40 yaş üzeri olan avukatlar da koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı) öncelikli grubunda yer aldı. İşte, detaylar...

AVUKATLARA AŞI RANDEVUSU AÇILDI MI?

Türkiye Barolar Birliği (TBB), 40 yaş ve üzeri avukatların aşı programına dahil edildiğini duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Hoca'ya teşekkür edilen açıklamada 40 yaş ve üzeri olmak üzere öncelikli aşı programına avukatların da dahil olduğu duyuruldu. Randevuların hemen alınabileceği ifade edilirken 40 yaşın altında olan avukatların aşılarının da süreç içerisinde uygulanacağı ifade edildi.


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