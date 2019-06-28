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Avukattan iş adamına uçan tekme

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2019 11:03 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta aralarında alacak verecek meselesi bulunan avukatın, akrabası eski savcıyla birlikte kendisine saldırdığını ileri süren iş adamı suç duyurusunda bulundu.

Avukattan iş adamına uçan tekme

Kahramanmaraş’ta aralarında alacak verecek meselesi bulunan avukatın, akrabası eski savcıyla birlikte kendisine saldırdığını ileri süren iş adamı suç duyurusunda bulundu. Avukatın iş adamına uçan tekme attığı olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi
Olay, Onikişubat ilçesi Necmettin Erbakan Bulvarı’nda meydana geldi. İş adamı F.Ş., olayın yaşandığı bölgede bir emlakçı arkadaşını ziyarete gitti. Bir süre iş yerinde bulunan F.Ş., dışarı çıktığında Avukat M.T.’nin uçan tekmeli saldırısına uğradı. Saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi.
Aldığı darbeler neticesinde kafasında ve burnunda kırık olduğunu söyleyen F.Ş., olayı gerçekleştirenlerin birinin avukat M.T. diğerinin ise kuzeni eski savcı M.T. olduğunu öne sürdü.
Yaşanan olay sonrası evinde konuyla ilgili açıklama yapan iş adamı F. Ş., “Akşam saatlerinde adliyenin karşısında bir inşaat ofisinde bir arkadaşımla iş yerine gitmiştim. Çıkışta kamera kayıtlarında da görüldüğü gibi iki kişi olan bir baroya kayıtlı avukat ve kuzeniyle çıkışta karşılaştık. Kardeşimle alacak verecek meselesinden dolayı bir husumet yaşanmıştı kendi aralarında. Önce ayırmak için hamlede bulunup daha sonra hamlede bulunup beni tutarak kuzenin bana tekme atmasını sağlayan eski FETÖ’den atılan bir savcı. Bunun da kuzeni oluyor. En büyük darbeyi de orada aldım. Daha öncede eski iş yerimizi basması mevcut kamera kayıtları orada da mevcut. Kendisi ve yakınları sürekli tehditler savurarak biz bu parayı almasını biliriz. Ve bu paralar ödendi. Faizini istiyor bizden. Baro üyesi olan bir avukatın elini kolunu sallayarak bir insanı darp etmesi çok üzücü bir olay. Zaten sıkıntı kardeşimle olan husumetten dolayı. Konu bana yansıdı. Konuyla ilgili yasal süreç başlattık. Gerekenin yapmasını talep ediyoruz. Bir insanın canı bu kadar ucuz olmamalı” dedi.

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