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Avustralya'da dolu yağışı şaşkına çevirdi! 16 cm çapında: Çok korkunç

21.10.2021 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya’da, bugüne kadar kayıtlara geçen en büyük dolu tanesinin yağdığı açıklandı. Yetkililer, Mackay bölgesinde çapı 16 cm'yi bulan dolunun yağdığını kaydetti. Bölge halkı ise, arabaların ön camlarını parçalayan ve evlere zarar veren dolunun etkileyici ama çok korkunç olduğunu, daha önce böyle bir şey yaşamadıklarını söylediler.

Avustralya'da dolu yağışı şaşkına çevirdi! 16 cm çapında: Çok korkunç

Avustralya'nın kuzey doğusunun bazı bölgelerinde 16 cm çapındaki büyük dolu taneleri camları ve güneş panellerini parçaladı. Fırtınanın etkisini sürdüreceği tahmin edildiğinden yerel halk dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Meteoroloji Bürosu'na göre, Mackay bölgesine düşen dolu taneleri 16 cm ile Ekim ayında Queensland eyaletine düşen 14 cm'lik rekoru kırdı.

REKOR BOYUTTA

Meteoroloji Bürosu (BOM), dev dolu tanelerinin çok nadir görüldüğünü ve yalnızca belirli koşullar altında oluştuğunu vurguladı.

BOM açıklamasında, "Central Queensland çok soğuk, kuru hava, sıcak ve nemli havanın bir kombinasyonuna sahipti" açıklamasında bulunurken, "Bu gök gürültülü fırtınalar geliştikten sonra, atmosfer aşırı derecede kararsızdı ve bu da yerçekimi doluyu yere indirmeden önce dolunun büyümeye devam etmesine izin verdi" ifadelerine yer verdi.

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''KORKUNÇ''

Yerleşim yerinde yaşayan halk ise, dolu tanelerini göstererek daha önce hiç böyle bir şey yaşamadıklarını evlerinin ve araçlarının zarar gördüğünü belirterek yaşadıkları durumun korkunç olduğunu ifade ettiler.

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ŞİDDETLİ FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Bürosu, en büyük dolu tanesi rekorunun 2020'de Queensland'deki bir fırtına sırasında kaydedildiğini belirtirken eyaletin bazı bölgeleri için şiddetli bir fırtına uyarısı yaparak fırtınaların eyaletin doğu bölgelerine yayılmasının beklendiğinin altını çizdi.

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya
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