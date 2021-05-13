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Avustralya'da "gökten fare yağdı"

13.05.2021 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya'daki bir çiftlikte kaydedilen videoda, yıllardır yaşanan en kötü kemirgen salgınında makineden aşağı yağan fareler görülüyor.

Avustralya'da "gökten fare yağdı"

Yeni Güney Galler eyaletindeki çiftçiler, "doğal felakete" eşdeğer olduğu uyarısında bulundukları salgınla mücadele için yerel yönetimden mali destek talebinde bulundu.

Yeni Güney Galler Çiftçiler ve Taşralı Kadınlar Derneği, eyaletin tarım bakanını her bir çiftlik için 25 bin Avustralya doları değerinde tuzak ücretini karşılamaya çağırdı.

Çağrı, Avustralya Topluluğu Bilim ve Sanayi Araştırma Örgütü'nün araştırmasından sonra verilen acil durum izniyle iki kat güçlü tuzakların kullanımına imkan tanınmasının ardından geldi.

Yeni Güney Galler Çiftçileri'nin anketine göre halihazırda çiftçilerin yüzde 30'u haşere kontrol önlemleri için 20 bin ve 150 bin Avustralya doları arasında harcama yaptı.

Yeni Güney Galler Çiftçileri Başkanı Pete Arkle, eyaletin fare tuzağı masraflarının yarısını karşılaması gerektiğini ifade etti.

Arkle, "Bu, ticari tahıl üreticilerinin uçaklardan fare tuzakları düşürülmesi için yatırdıkları paranın küçük bir kısmına tekabül ediyor" dedi.

"CİDDİ ENDİŞELER VAR"

Arkle, ılıman ve yağışlı bir kışın sorunu daha da kötüleştireceğine dair örgütünün "ciddi endişeler" taşıdığını ekledi.

Öte yandan Yeni Güney Galler Çevre Bakanı Adam Marshall, eyaletin yardımı karşılayamayacağını öne sürdü. Bakan Marshall, ABC kanalına verdiği demeçte, "Medyadaki haberlerde okuduğum önerinin maliyeti 600-700 milyon Avustralya doları tutuyor. Kuraklık desteği için yaklaşık 4,5 milyar Avustralya doları harcadıktan sonra elimde o kadar para kalmadı" dedi.

Bu tutum, kemirgen sorununu kabul eden ancak yönetimini sorumluluk almaktan uzak tutan Yeni Güney Galler Başbakanı Gladys Berecikliyan tarafından da doğrulandı.

Berecikliyan, 2GB radyo kanalına yaptığı açıklamada, "Yapabileceğimiz her şeyi yapıyoruz ama yapabileceklerimiz sınırlı, sonuçta doğa bu. Meslektaşlarımdan biri şaka yollu şu an dışarıda çok fazla şişman yılan olduğunu söyledi. Doğal afet olan bir şeyi düzeltebilecekmiş gibi davranamayız" dedi.

TAHILLARA ZARAR VERİYORLAR

Son aylarda Doğu Avustralya'da yüz binlerce fare mahsullere ve depolanan tahıllara büyük zarar veriyor.

Sosyal medyada paylaşılan ve çiftlik makinelerinden düşen canlı ve ölü kemirgenlerin yer aldığı videolar sorunun boyutunu ortaya koyuyor.

ABC muhabiri Lucy Thackray, bu videolardan birini Twitter'da paylaştı. Thackray, "Tahıllar silolarda bile olsa fareler ulaşabiliyor. Tıpkı Tullamore'da Tyler Jones'un tahıl burgu makinesini temizlerken fare yağdığını keşfetmesi gibi" dedi.

Yeni Güney Galler'in orta bölgesindeki Barmedman'da çiftçilik yapan Lisa Minogue, kemirgen istilası sebebiyle sadece üç gün içinde 38 kez çamaşır yıkadığını söyledi.

Minogue, "Koku korkunç. Gördüğünüz tüm fareleri toplayabilirsiniz ama hep daha fazlası çıkıyor" dedi.

Uzmanlar, krizin akıl sağlığı üzerindeki etkilerine dair endişelerini dile getiriyor. Charles Sturt Üniversitesinden Psikolog Dr. Gene Hodgings, Yeni Güney Galler sakinleri arasında kronik stres kanıtları gördüğünü ifade etti.

Dr. Hodgings, ABC Sidney Radyosu'na verdiği röportajda, "Uyku sorunları, dinlenme sorunları, salgının işletmeler veya çiftçilik pratikleri üzerindeki etkisinden kaynaklanan finansal sorunlardan ve moral bozukluğundan bahsediyorlar" diye konuştu.

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