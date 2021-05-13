Avustralya'da "gökten fare yağdı"

Yeni Güney Galler eyaletindeki çiftçiler, "doğal felakete" eşdeğer olduğu uyarısında bulundukları salgınla mücadele için yerel yönetimden mali destek talebinde bulundu.

Yeni Güney Galler Çiftçiler ve Taşralı Kadınlar Derneği, eyaletin tarım bakanını her bir çiftlik için 25 bin Avustralya doları değerinde tuzak ücretini karşılamaya çağırdı.

Çağrı, Avustralya Topluluğu Bilim ve Sanayi Araştırma Örgütü'nün araştırmasından sonra verilen acil durum izniyle iki kat güçlü tuzakların kullanımına imkan tanınmasının ardından geldi.

Yeni Güney Galler Çiftçileri'nin anketine göre halihazırda çiftçilerin yüzde 30'u haşere kontrol önlemleri için 20 bin ve 150 bin Avustralya doları arasında harcama yaptı.

Yeni Güney Galler Çiftçileri Başkanı Pete Arkle, eyaletin fare tuzağı masraflarının yarısını karşılaması gerektiğini ifade etti.

Arkle, "Bu, ticari tahıl üreticilerinin uçaklardan fare tuzakları düşürülmesi için yatırdıkları paranın küçük bir kısmına tekabül ediyor" dedi.

"CİDDİ ENDİŞELER VAR"

Arkle, ılıman ve yağışlı bir kışın sorunu daha da kötüleştireceğine dair örgütünün "ciddi endişeler" taşıdığını ekledi.