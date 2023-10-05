Avustralya'da gölün suyu sadece bir günde renk değiştirdi! Uzmanlar uzak durulması konusunda uyarılarda bulundu

Avustralya'nın Queensland şehrindeki Brisbane'in kuzeyindeki Moreton Körfezi bölgesindeki Boondall Sulak Alanları bu hafta renklerinde radikal bir değişiklik yaşadı. Reddit'te paylaşılan görüntüler gündem yaratırken gölün renginin değişmesinin nedeninin gizemini koruduğu belirtildi.

Bazı kullanıcılar suların yakındaki atık yönetim alanı nedeniyle kirlendiğinden endişe ederken, diğerleri

tuhaf rengin büyük olasılıkla doğal alg çoğalmasından kaynaklandığını söyledi.

İNCELEME YAPILACAK

Brisbane Belediye Meclisi sözcüsü, görevlilerinin bölgeyi ziyaret edip su kalitesini değerlendireceğini doğruladı. Sözcü, pembe suyun özellikle sıcak ve kuru havalarda doğal olarak oluşabileceğini vurgulayarak, "Daha sıcak hava ve daha az yağış, daha az su akışına ve daha yüksek tuz seviyelerine yol açarak sudaki alg ve bakterilerin pembeye dönmesine neden olabilir" dedi.