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Avustralya'da işyerlerinin yeniden açılması için planlanan tarih

DÜNYA HABERLERİ  | 06.04.2020 16:28 | Son Güncelleme

Avusturya'da koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan bazı işletmelerin 14 Nisan'da, alışveriş merkezleri gibi çok sayıda işyerinin ise 1 Mayıs itibariyle yeniden açılacağı duyuruldu.

Avustralya'da işyerlerinin yeniden açılması için planlanan tarih

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Sağlık Bakanı Rudolf Anschober ve İçişleri Bakanı Karl Nehammer, yeni tip koronavirüs (Covid-19) konulu ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısına maske ile gelen başbakan ve bakanlar ile basın mensupları arasına koruyucu cam bir platform konuldu.

Başbakan Kurz, Paskalya tatili süresince geniş katılımlı toplantılardan kaçınılması gerektiğini belirterek, 14 Nisan itibariyle 400 metrekarenin altındaki küçük işletmelerin yanı sıra inşaat ve bahçe malzemeleri satan marketlerin yeniden hizmete açılacağını söyledi.

''1 MAYIS İTİBARİYLE BÜTÜN İŞYERLERİNİ YENİDEN AÇMAYI PLANLIYORUZ''

Sosyal mesafeye dikkat edilmesi ve alınan önlemlere uyulması çağrısında bulunan Kurz, "1 Mayıs itibariyle bütün işyerleri, alışveriş merkezleri ve kuaförleri yeniden açmayı planlıyoruz. Tabii ki belirli önlemlere uyulacak" dedi.

''OTEL, RESTORAN VE KAFETERYALAR EN ERKEN MAYIS ORTASI''

Kurz, oteller, restoran ve kafeterya gibi işletmelerin en erken mayıs ayının ortası gibi açılabileceğini belirterek, bu işletmelere ilişkin son kararın nisan ayının sonunda verileceğini ifade etti.

İlk ve orta öğretim okulların ise mayıs ayının ortasına kadar kapalı olacağını kaydeden Kurz, üniversitelerde ise bu dönemin uzaktan eğitimle sonlandırılacağını dile getirdi.

Süpermarketlerde uygulanmaya başlanılan maske kullanma şartının genişletileceğini ifade eden Kurz, gelecek hafta itibariyle toplu taşıma araçlarında da maske kullanma zorunluluğunun hayata geçirileceğini açıkladı.

VİRÜSÜN GÜNLÜK YAYILMA HIZINDA CİDDİ DÜŞÜŞ

Sağlık Bakanı Rudolf Anschober ise mart ayının başı itibariyle virüsün günlük yayılma hızının yüzde 40’ların üzerinde olduğunu, alınan önlemler sayesinde bu oranın yüzde 2’e kadar geriletildiğini söyledi.

Anschober, son 4 günlük süreçte yeni vaka sayısının iyileşenlere oranla çok düştüğünü belirterek, "Son 24 saatte 187 yeni virüs vakası tespit edilirken, aynı zaman zarfında sağlığına kavuşan kişilerin sayısı ise 465 olarak kayıtlara geçti" bilgisini paylaştı.

İçişleri Bakanı Karl Nehammer ise 14 Nisan itibariyle park ve bahçelerin vatandaşların kullanımına açılacağını ancak virüs karşıtı önlemlere de uyulmasına dikkat edileceğini vurguladı.

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