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Avustralya'da yeni aşı kararı! Ocak ayından itibaren başlıyor

14.11.2021 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya'da koronavirüs aşısı ile ilgili yeni karar alındı. Açıklanan karara göre, 12 yaş altı çocukların Ocak ayından itibaren aşılanmaya başlanması hedefleniyor.

Avustralya'da yeni aşı kararı! Ocak ayından itibaren başlıyor

Avustralya aşılamada en hızlı ülkeler arasında yer alırken, Ocak ayında 12 yaşından küçük çocukların korona virüse karşı aşılanmasının hedeflendiği açıklandı. Sağlık Bakanı Greg Hunter, sağlık yöneticilerinin halen 5 ve 11 yaş arasındaki çocuklar için yapılması öngörülen korona virüs aşısının sağlık ve güvenlik açısından incelendiğini ve kararın bu yıl içerisinde verilmesi beklendiğini duyurdu. Hunter, “Ocak ayının ilk haftalarında aşılamaya başlamayı umuyoruz” ifadelerini kullanırken, aşılamanın “mümkün olduğunca en hızlı” şekilde başlayacağını bildirdi.

Avustralya’nın korona virüs özel görev komitesi yöneticisi Asker Lieutenant-General John Frewen basına verdiği açıklamalarda, Avustralya’nın gerekli malzemeleri güvence altına aldığını söylerken, “Biz çocuklara yetecek kadar doz ve ek malzemeleri satın aldık” sözlerine yer verdi.

Cuma günü Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Avustralya’da 16 yaş üstü kişilerin yüzde 90’ının tek doz, yüzde 83’ünün ise çift doz aşı olduğu belirtildi. Ülkede 12-15 yaş arasındaki çocukların yüzde 57.7’sinin ise aşılanmış olduğu açıklandı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 5'TEN FAZLA

Avustralya’daki yüksek aşılama oranları nedeniyle salgının başından beri kapalı olan uluslararası sınırlar ilk kez bu ay kısmen de olsa New South Wales ve Victoria eyaletlerinde artan Delta varyantlarına rağmen açılmıştı. Bugün ülke nüfusunun yüzde 60’ını barındıran bu 2 eyalette bin 100 yeni korona virüs vakası tespit edilirken, 5’ten fazla kişi de hayatını kaybetti.

34 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Delta mutasyonu nedeniyle aylarca sokağa çıkma yasağı uygulanan Sidney ve Melbourne’de salgının başından beri 191 bin vaka ve bin 596 can kaybı yaşanırken diğer gelişmiş ülkelere göre bu sayıların azalmaya uzak olduğu görüldü.
Komşu ülke Yeni Zelanda yüksek aşılama oranlarıyla birlikte korona virüsle yaşamayı öğrenirken, ülkede 207 yeni korona virüs vakası tespit edildi ve 1 kişi hayatını kaybetti. Korona virüs salgının başından beri ise, 8 bin 331 kişi korona virüse yakalandı ve 34 kişi de yaşamını yitirdi.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nin onayından sonra Amerika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi bu ay içinde, 5-11 yaş grubundaki çocuklar için Biontech aşısını önermişti.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Aşı
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