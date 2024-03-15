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Avustralya’da yetişen yaban mersini, ağırlığıyla dünya rekoru kırdı

15.03.2024 16:30
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Avustralya’nın New South Wales eyaletinde yetiştirilen bir yaban mersini, 20.4 gram ağırlığıyla Guinness Dünya Rekoru’nu kırdı. Yaban mersinin büyüklüğünün bir golf topuna eşit olduğu belirtildi.

Avustralya’da yetişen yaban mersini, ağırlığıyla dünya rekoru kırdı

Avustralyalı meyve ve sebze üreticisi Costa tarafından geleneksel yollarla yetiştirilen ve 13 Kasım 2023’de toplanan yaban mersinine, dün Guinness Dünya Rekorları tarafından ‘en ağır yaban mersini’ unvanı verildi. Yapılan açıklamada yaklaşık 20 tane kadar büyük yaban mersini topladıklarını ancak aralarından bir tanesinin rekoru kırdığı ifade edildi.

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Açıklamada “Ekip dünya rekoru ile tanınmaktan heyecan duyarken, Costa aracılığıyla yeni çeşitlerin seçilmesi ve geliştirilmesinde kalite ve lezzet en önemli öncelik olmaya devam etmektedir” denildi.

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Guinness Dünya Rekorları Kitabı’nda yerini alan dev yaban mersininin, yaklaşık 12 ayda yetiştirildiği ifade edildi.

DHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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yaban mersini Avustralya
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