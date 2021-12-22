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  4. Avustralya'daki papağanlar ölmeye başladı: Nedeni alkol!

Avustralya'daki papağanlar ölmeye başladı: Nedeni alkol!

22.12.2021 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya'nın Kimberley bölgesinde güneşin etkisiyle fermente olan ve ağaç dallarından düşen mangolar vahşi yaşam için kötü sonuçlanıyor. Düşen meyveleri yiyen papağanların sarhoş olduğu, veterinere götürüldüğü kaydedildi. Ancak papağanların birçoğunun ise kliniklere getirilemeden öldüğü tespit edildi.

Avustralya'daki papağanlar ölmeye başladı: Nedeni alkol!

Geçen hafta, Avustralya'daki Broome Veteriner Hastanesi, düşen meyveleri yedikleri için etanol tüketen birkaç sarhoş kırmızı kanatlı papağanı tedavi etti. Veteriner Paul Murphy, en az 6 papağanın getirildiğini, bunların şanslı grup içinde yer aldığını söyledi. Murphy, çoğu papağanın veterinere getirilemeden öldüğünü aktardı.

Murphy “Şimdiye kadar birkaç papağanı tedavi ettik, ancak birçoğu maalesef kliniğe gidemiyor çünkü insanlar onları bulmadan önce ölmüş oluyorlar. Genellikle uyuşmuş vaziyette ve beslenemedikleri için halsizleşmiş olarak veterinere getiriliyorlar. Ölmelerinin tek nedeni sarhoşluk değil elbette. Bu halde uçmaya çalışmaları ve başlarına gelen kazalar feci şekilde ölmelerine sebep oluyor. Kedilere ve diğer yırtıcı hayvanlara karşı da savunmasız oluyorlar.

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BU SORUN SADECE KIRMIZI KANATLI PAPAĞANLARDA YAŞANIYOR

Bilim insanlarına göre fermente mangoyla bu sorunu yaşayan tek kuş türü kırmızı kanatlı papağanlar.

Avustralya'nın batısındaki Kimberley bölgesinde aralık ayı mango meyvesi sezonunun sona erdiği anlamına geliyor. Bu sebeple yerler, ağaçlardan düşen mangolarla doluyor.

Bu şekerli meyveler güneş altında kalıp çürümeye yüz tuttuklarında içlerindeki alkol miktarı artıyor. Bu 'alkol bolluğu' fermente olmuş mangoları yemeyi çok seven ve bölgeye özgü kırmızı kanatlı papağanlar için ise büyük tehdit.


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Anahtar Kelimeler:
Avustralya
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