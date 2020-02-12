Avustralya yangınları sonrası 113 hayvan türü için 'acil yardım' çağrısı

Avustralya, kıtayı saran orman ve çalı yangınlarından sonra acilen yardım sağlanması gereken 113 canlı türü belirledi.

Hükümet tarafından hazırlatılan raporda bu türlerin hiçbirinin henüz yok olmamış olması "sevindirici" bir bulgu olarak vurgulanıyor.

Fakat kıtanın güney ve doğusunu saran dev yangınlar hemen bütün hayvan türlerinin yaşam alanlarının en az yüzde 30'unu yitirmesine yol açtı.

Uzmanlar en çok koalalar, küçük bir kanguru türü olan valabiler, bazı kurbağa ve balık türlerinin yardıma ihtiyacı olduğunu söylüyor.

Raporu hazırlayan uzmanlar daha önce yanan bölgelerde tahminen bir milyarı aşkın hayvanın öldüğünü söylemişlerdi.

Dün yayımlanan geçici liste, en acil bir şekilde koruma adımları atılması gereken türleri belirliyor. Rapor Avustralya hükümetinin "Doğal yaşam ve Çalı Yangınlarının Tehdit Ettiği Türler Uzman Heyeti tarafından hazırlandı.

Heyet bu listede yer alan bazı türlerin "yok olmanın eşiğinde" olduğunu çünkü varlıklarını sürdürdükleri doğal alanların hemen tamamen yok olduğunu kaydetti. Bu türler arasında Pugh kurbağası, Blue Mountain su kertenkelesi ve Kanguru Adası'nda yaşayan küçük bir memeli olan dunnart ((Sminthopsis aitkeni) sayılıyor.