HABER

Avustralya'da çocuklara tacize 12 yıl hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 07:48 | Son Güncelleme

Ders verdiği iki erkek çocuğa cinsel tacizde bulunan eski öğretmen 12 yıl hapse mahkum edildi

MELBOURNE (AA) - Avustralya'nın Adelaide kentinde 1977-1982 yılları arasında ders verdiği iki erkek kardeşe cinsel tacizde bulunan eski öğretmen Stephen John Hamra 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Avustralya Kanal 9’da yer alan habere göre, ders verdiği iki erkek çocuğa cinsel tacizde bulunmaktan yaklaşık 2 yıldır tutuklu yargılanan Stephen John Hamra, Adelaide Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Duruşmada, cinsel taciz mağduru çocukların ailesinin, o dönemde ilkokul öğretmeni olan Hamra'dan iki erkek kardeşe bazı derslerde yardımcı olmasını istediğini belirten Hakim Paul Rice, sanığa, "Aile sana güvendi ve sen de iki çocuğu kurban ettin, bu ailenin sana verdiği güvene çok büyük bir ihanetti." dedi.

Mahkeme Hakimi Rice, yaklaşık 40 yıl önce Adelaide'da 1977 ve 1982 yılları arasında ders verdiği sırada tanıştığı iki erkek kardeşe, beş yıl boyunca cinsel tacizde bulunan 63 yaşındaki Stephen John Hamra’nın 12 yıl hapse mahkum edildiğini açıkladı.

Cinsel tacizin her iki kardeşin yaşamları üzerinde derin ve uzun vadeli etkiyi gösterdiğini söyleyen Race, 2017 yılından bu yana tutuklu bulunan Hamra'nın 2026 yılında şartlı tahliyeye başvurabileceğini bildirdi.

PARTNER 4 bin 500 yıllık kapı açıldı! İşte ardından çıkanlar 4 bin 500 yıllık kapı açıldı! İşte ardından çıkanlar
Karapınar'da bir obruk daha oluştu!Karapınar'da bir obruk daha oluştu!
Kızının gözü önünde annesini öldürdü! Yüzsüzlüğü 'pes' dedirttiKızının gözü önünde annesini öldürdü! Yüzsüzlüğü 'pes' dedirtti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
12 yıl hapis Avustralya cinsel taciz

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu'dan yerel seçimler sonrası ilk açıklama!

Süleyman Soylu'dan yerel seçimler sonrası ilk açıklama!

İtiraz edildi, İlçe Seçim Kurulu'ndan iptal kararı

İtiraz edildi, İlçe Seçim Kurulu'ndan iptal kararı

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızıyla anlaştı

Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızıyla anlaştı

İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar

İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar

Dolmabahçe'de seçim toplantısı! Erdoğan ve Binali Yıldırım...

Dolmabahçe'de seçim toplantısı! Erdoğan ve Binali Yıldırım...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Üsküdar’da seçim kurulu önünde kavga

Üsküdar’da seçim kurulu önünde kavga

Antalya'da görüldü! Ekipler 24 saat nöbetteydi

Antalya'da görüldü! Ekipler 24 saat nöbetteydi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karapınar'da bir obruk daha oluştu!

Karapınar'da bir obruk daha oluştu!

Kızının gözü önünde annesini öldürdü! Yakalanınca söyledikleri 'pes' dedirtti

Kızının gözü önünde annesini öldürdü! Yüzsüzlüğü 'pes' dedirtti

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’dan ABD'ye tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye tepki!

ABD'nin yerel seçimlerle ilgili sözlerine Türkiye'den cevap!

ABD'nin seçimlerle ilgili sözlerine cevap!

Polis 3 ay boyunca takip etti! Bodrum'da fuhuş operasyonu!

Polis 3 ay boyunca takip etti! Bodrum'da fuhuş operasyonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.