HABER

Avustralya'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 07:47 | Son Güncelleme

Melbourne'daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında İstiklal Marşı eşliğinde göndere Türk bayrakları çekildi

MELBOURNE (AA) - Avustralya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Melbourne kent merkezindeki Federasyon Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte göndere İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrakları çekildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 96. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Federasyon Meydanı'ndaki kutlamalara, Melbourne Başkonsolosu Arif Eser Torun, konsolosluk görevlileri, sivil toplum kuruluşları temsilciler, Türk okulu Mt. Hira Koleji öğrencileri ve çok sayıda kişi katıldı.

Melbourne'da faaliyet gösteren Mt. Hira Koleji'nden öğrencilerin Avustralya ve Türk bayraklarıyla katıldıkları törende her yıl olduğu gibi bu yılda meydanda göndere İstiklal Marşı eşliğinde 8 Türk bayrağı çekildi.

Melbourne Başkonsolosu Arif Eser Torun burada yaptığı konuşmada, katılımcılara teşekkür ederek, Kurtuluş Savaşını zafere taşıyan, cumhuriyete hayat veren duyguların 96 yıl sonra bugün de dimdik ayakta olduğunu vurguladı. Torun, "Bayrağınıza, Cumhuriyetinize, devletinize sahip çıktığınız için, hepinize teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun." dedi.

Törene katılanlardan emekli öğretmen Hasan Vatandaş AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İstiklal Marşımızı söyledik bizim için çok gurur vericiydi onun için bütün Türk milletinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor saygılar sunuyorum." diye konuştu.

Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Avustralya'da yaşadıklarını dile getiren Sonay Dilekcan da "Bayrağı böyle gördüğümden dolayı çok gururluyum, çok mutluyum. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e çok teşekkür ediyoruz böyle bir günü armağan ettiği için. Ne mutlu Türküm diyene." ifadelerini kullandı.

Mt. Hira Koleji öğrencilerinden Tijen Ezel ise 29 Ekim Cumhuriyeti Bayramı'nı kutlamanın mutluluğu ve gururu içinde olduğunu belirtti.

Avustralya'daki Cumhuriyet Bayramı kutlamaları bu akşam, Türkiye'nin Canberra Büyükelçiliği, Melbourne ve Sydney Başkonsolosluklarındaki resepsiyonlarla devam edecek.

PARTNERBu evde kimse 10 saatten fazla kalamıyor! Çıkışı bulana 115 bin TL ödül varBu evde kimse 10 saatten fazla kalamıyor! Çıkışı bulana 115 bin TL ödül var
Türkiye Cumhuriyeti 96 yaşındaTürkiye Cumhuriyeti 96 yaşında
Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltıGaziosmanpaşa'da uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avustralya cumhuriyet bayramı Federasyon Meydanı Melbourne

En Çok Okunan Haberler

Gökhan Özoğuz'dan Hadise'ye şok sözler!

Gökhan Özoğuz'dan Hadise'ye şok sözler!

Bağdatlılar sokağa çıkma yasağını protesto ediyor

Bağdatlılar sokağa çıkma yasağını protesto ediyor

Açıklama gündeme bomba gibi düştü! ABD o ismi de öldürdü!

Açıklama gündeme bomba gibi düştü! ABD o ismi de öldürdü!

9-0'lık tarihi yenilgi sonrası flaş karar

9-0'lık tarihi yenilgi sonrası flaş karar

CHP yönetimine ateş püskürdü! 'Bedelini ağır ödeyecekler'

CHP yönetimine ateş püskürdü! 'Bedelini ağır ödeyecekler'

Acı haber gece yarısı geldi!

Acı haber gece yarısı geldi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
HDP'li Cizre Belediye Başkanı görevden alındı, kayyum atandı

HDP'li belediyeye kayyum atandı

Vatan Caddesi, 29 Ekim kutlamaları sebebiyle trafiğe kapatıldı

İstanbullular dikkat! O yol trafiğe kapatıldı

Türkiye Cumhuriyeti 96 yaşında

Türkiye Cumhuriyeti 96 yaşında

İstanbul'da dev operasyon! 35 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi!

Dev operasyon! 35 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi!

Çin'de otopark inşaatında facia! 8 ölü

Çin'de otopark inşaatında facia! 8 ölü

Filipinler'de 6,6 büyüklüğünde deprem

Filipinler'de 6,6 büyüklüğünde deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.