HABER

Avustralya'daki Türk okulunda hafız kız öğrenciler taç giydi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 13:10 | Son Güncelleme

Avustralya'daki Türk okulunda hafız kız öğrenciler taç giydi

MELBOURNE (AA) - Avustralya Milli Görüş Teşkilatları bünyesinde faaliyet gösteren İlim Koleji'nde hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 3 kız öğrenci için taç giyme töreni düzenlendi.

Melbourne'deki İlim Koleji'nin Dallas kampüsünde düzenlenen törene, Avustralya Milli Görüş Teşkilatları Başkanı Ramazan Ötkün, İlim Kolejleri Genel Müdürü Murat Karadağ, Kız Kampüsü Müdürü Zeynep Sertel, okul yöneticileri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende yapılan konuşmalarda gelecek yıllarda daha fazla hafız yetiştirileceği vurgulandı.

Taç giyen Mehvish Nomani, Aisha Ali-Nadif ve Hilin Yousif de yaptıkları konuşmalarda, öğretmenlerine, arkadaşlarına ve ailelerine teşekkür etti.

Törenin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Kız Kampüsü Müdürü Sertel, İlim Koleji'nde 2013'te başlayan hafızlık programı kapsamında bugüne kadar 9 kız öğrencinin taç giydiğini söyledi.

- Dini eğitim için ülke değiştirmeye gerek kalmadı

Sertel, Avustralya'daki müfredatın yanı sıra uyguladıkları hafızlık programına ilgiden memnun olduklarını dile getirerek, "Elhamdülillah, hem aileleri çok mutlu, hem kızlarımız çok mutlu ve onların böyle taç giydiğini gören kızlarımız da diyor ki 'Ben de orada olmak istiyorum'. İnşallah bu programdan sonra da kızlarımız tarafından hafızlık programımıza yoğun ilgi olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Ailelerin eskiden olduğu gibi çocuklarını dini eğitim alması için Türkiye'ye veya başka bir ülkeye götürmelerine gerek kalmadığına dikkati çeken Sertel, şöyle devam etti:

"İlim Koleji bünyesinde hem kızlarımız normal derslerini alırken aynı zamanda hafızlık eğitimine devam ediyor. Her talebenin kendisine özel programı var. O nedenle aileler bu programı gerçekten çok beğeniyorlar ve kızlarını buna teşvik ediyor. Biz de halkımıza bunu sunabildiğimiz için çok memnunuz. Mevla'm inşallah güç kuvvet versin, ileriki senelerde daha çok hafızlar yetiştirebilmeyi nasip eylesin." ifadelerini kullandı.

- "Kur'an'ın tefsirini öğrenerek hayatıma tatbik etmek istiyorum"

Taç giyen öğrencilerden Nomani de 2017'de başladığı hafızlık eğitimini tamamlamasına katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

Nomani, törende çok heyecanlandığını dile getirerek, "Başlangıçta çok endişeliydim çünkü bir şeyleri karıştıracağımdan korkuyordum fakat elhamdülillah güzel geçti. Kuran'ın tefsirini ve anlamını öğrenip hayatıma tatbik etmek istiyorum." diye konuştu.

Avustralya Milli Görüş Teşkilatları tarafından 1995'te Melbourne'de kurulan İlim Koleji, Avustralya Eğitim Bakanlığının müfredatını uygulamanın yanı sıra İslami eğitim de veren özel okul konumunda bulunuyor.

Okulun, Victoria, Yeni Güney Galler ve Güney Avustralya eyaletlerindeki kampüslerinde 2 bin 200'den fazla öğrenci eğitim görüyor.

PARTNERÜnlü komedyeni şaşırtan olay!Ünlü komedyeni şaşırtan olay!
Sancaktepe'de otomobille çarpışan TIR devrildiSancaktepe'de otomobille çarpışan TIR devrildi
Bedensel engelli adamın ahşap aşkıBedensel engelli adamın ahşap aşkı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avustralya hafızlık programı İlim Koleji Melbourne

En Çok Okunan Haberler

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

Rahmi Turan özür diledi!

Rahmi Turan özür diledi!

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Arnavutluk'ta 6.4 şiddetinde deprem!

Arnavutluk'ta 6.4 şiddetinde deprem!

Müge Anlı'da anlattı! Kocasını bakkala gönderip karısına...

Müge Anlı'da anlattı! Kocasını bakkala gönderip karısına...

Meteoroloji uyardı! O iller için 'turuncu' alarm

Meteoroloji uyardı! O iller için 'turuncu' alarm

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İBB'den flaş karar! İptal edilmişti

İBB'den flaş karar! İptal edilmişti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması

Çavuşoğlu'ndan flaş S-400 açıklaması

Muharrem İnce'nin 'CHP içindeki çete' ifadesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

İnce söylemişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Bakan Kurum'dan termik santrallerle ilgili flaş açıklama

Bakan, açık açık uyardı! 6 ay içinde...

Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 370 bin Suriyeli ülkesine geri döndü

Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı açıklandı

Adana'da deprem

Adana'da deprem

Kocaeli’de konsomatris operasyonu!

Kocaeli’de konsomatris operasyonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.