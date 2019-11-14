Avustralya'daki yangınlarda ölü sayısı 4'e yükseldi

CANBERRA (AA) - Avustralya'da cuma gününden bu yana orman ve çayırlık alanlarda devam eden ve yer yer yerleşim yerlerine de sıçrayan yangınlarda ölü sayısı 4'e çıktı.

Polis, cuma gününden itibaren özellikle kırsal alanlarda çıkan ve kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği Yeni Güney Galler eyaletinde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını belirtti.

Eyaletin Kempsey kasabası yakınlarında alevlere teslim olmuş ormanlık alanda bulunan cesedin, yakınlardaki bir barakada yaşayan ve cuma gününden bu yana kendisinden haber alınamayan 58 yaşındaki kişiye ait olduğunun sanıldığı aktarıldı. Böylece Yeni Güney Galler'de, yaklaşık bir haftadır etkili olan yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükselmiş oldu.

İtfaiye ekiplerinden yapılan açıklamada, orman yangınlarının nüfusun yoğun olduğu bölgeleri tehdit etmesi üzerine 11 Kasım'da acil durum ilan edilen Yeni Güney Galler genelinde, bu sabah itibarıyla 27'si kontrol altına alınamayan yaklaşık 60 yangına binden fazla itfaiyecinin müdahale ettiği kaydedildi.