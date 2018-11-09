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Avusturalya'da bıçaklı saldırı!

DÜNYA HABERLERİ  | 09.11.2018 11:07 | Son Güncelleme

Avusturalya'nın Melbourne kentinde bir kişi bıçaklı saldırı düzenledi. Saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı aktarıldı.

Avusturalya'da bıçaklı saldırı!

Avusturalya'nın Melbourne kentinde bir kişi bıçaklı saldırı düzenledi.

Avustralya'nın Melbourne kenti polisi, bir arabayı yakan ve iddialara göre birkaç kişiyi bıçakla yaralayan bir saldırganı vurdu. Kritik durumda olan saldırganın polis kontrolü altında olduğu duyuruldu.

Ajanslardan geçen son dakika bilgisine göre, saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Bölge sakinlerinden biri, sokaktan birinin "bıçağı var" diye bağırdığını duyduğunu ve yanan bir arabanın yanındaki bir adamı polislerin sakinleştirmeye çalıştığını söyledi ve hemen peşinden silah sesine benzer bi patlama duyduğunu belirtti.

Başka bir görgü tanığı ise, pek çok patlama sesi duyduklarını, bıçaklanmış bir adam ve yanan bir araba gördüğünü söyledi.

Bölge polisinin açıklamasında, "Polis yaşanan olaydan haberdar ve halktan bölgeyi ziyaret etmekten kaçınmalarını tavsiye ediyor. Yeni bilgiler edindikçe paylaşacağız" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya bıçaklı saldırı Melbourne

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