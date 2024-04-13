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Avusturalya'da büyük panik! Alışveriş merkezinde çok sayıda kişi bıçaklandı, hayatını kaybedenler var! Korkunç görüntüler geldi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
13.04.2024 10:05
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Avustralya'da bir alışveriş merkezinde bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. İlk bilgilere göre çok sayıda kişi öldürüldü ve yaralılar var. Ekipler bölgeye sevk edildi. Öte yandan polis operasyon başlattı. İşte olay yerinden ilk görüntüler...

Avusturalya'da büyük panik! Alışveriş merkezinde çok sayıda kişi bıçaklandı, hayatını kaybedenler var! Korkunç görüntüler geldi

Reuters'ın haberine göre Avustralya'da Sidney'de bir alışveriş merkezinde bıçaklı saldırı gerçekleşti. Saldırı sırasında alışveriş merkezinde bulunan yüzlerce kişi saldırı sonrasında bölgeden tahliye edildi. Saldırının ardından kalabalık alışveriş merkezinde polis operasyonu başlatıldı.

Reuters'a konuşan iki görgü tanığı, silah seslerinin de duyulduğunu aktardı. Görgü tanıklarından biri, bir kuyumcuya sığınmadan önce yerde yatan yaralı bir kadın gördüklerini söyledi.

EKİPLER BÖLGEYE AKIN ETTİ

Polis olayla ilgili “Bondi Kavşağı'nda bir erkeğin vurulmasının ardından kritik olay meydana geldi. Saat 16.00'dan hemen önce (13 Nisan 2024 Cumartesi), birden fazla kişinin bıçaklandığına dair ihbarların ardından Westfield Bondi Kavşağı'na acil servisler çağrıldı. Vatandaşların bölgeden uzak durması isteniyor” açıklamasını yaptı. Bölgeden yayın yapan yerel medya organları, ağır silahlı polislerin olay yerine intikal ettiğini belirterek alışveriş merkezinden insanların kaçtığını duyurdu.

Sosyal medyadaki bazı paylaşımlarda alışveriş merkezinden kaçan kalabalıklar, polis arabaları ve acil servislerin bölgeye akın ettiği görüldü.

Olayda çok sayıda kişinin öldürüldüğü belirtildi.


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Anahtar Kelimeler:
Avustralya bıçaklı saldırı sidney
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