HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Avusturya'da okullarda Covid-19 taraması için gargara testi yapılacak

Avusturya'da okullarda Covid-19 taraması için gargara testi yapılacak

DÜNYA HABERLERİ  | 21.08.2020 09:45 | Son Güncelleme

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesi birçok ülke, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele için okullarda hayata geçirilecek uygulamaları planlamaya başladı.

Avusturya'da okullarda Covid-19 taraması için gargara testi yapılacak

Avusturya, alınan önlemlerin işe yarayıp yaramadığını ve Covid-19’un bölgesel yayılmasının ne şekilde olduğunu görebilmek için okullarda öğrencilerin düzenli olarak test edileceği bir takip sistemi uygulanacağını duyurdu. Çocuklar için burun ya da boğazdan örnek alınması zor olduğundan bu sistem için gargara yöntemi kullanılacak.

Viyana Üniversitesi’nden Profesör Michael Wagner, çocukların da yetişkinler gibi Covid-19’a yakalandığını, ancak daha nadir semptom gösterdiğini açıklıyor. Öksürmedikleri veya hapşırmadıkları için de virüsü çok fazla yaymadıklarını, ancak sonbaharda koronavirüsün griple bir araya gelmesi ile bu durumun değişebileceğini ifade ediyor.

Avusturya Eğitim Bakanı Heinz Fassmann, okullarda uygulanacak sistemin detaylarını paylaşarak, yeni eğitim-öğretim yılının alınan önlemler eşliğinde eylül ayında başlayacağını açıkladı. Bakan, maskesiz bir başlangıç yapmayı planladıklarını söyledi. 20 dakikada bir pencereler açılarak sınıflar havalandırılacak, çocuklar ellerini düzenli olarak yıkayacak ve aradaki sosyal mesafe korunacak.

Trafik ışıklarında olduğu gibi okullarda da bir Covid-19 uyarı sistemi uygulanacak. Yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı renklere göre farklı önlemler alınacak.

Enfeksiyon oranı ve diğer parametreler ile çalışan Covid-19 ışık sistemi sarı rengi gösterirse, öğrencilerin okulda maske takması gerekecek ve spor faaliyetleri sadece açık havada yapılabilecek. Eğer uyarı sistemi turuncuya dönerse, yaşı daha büyük öğrenciler okula gelmeyerek eğitime uzaktan devam edecek. Sistemin kırmızıyı göstermesi halinde ise tüm öğrenciler evde kalacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Bunu yapacağını hiç düşünmezdim' 'Bunu yapacağını hiç düşünmezdim'
9 yaşındaki kızına tecavüz edilmesine izin verdi!9 yaşındaki kızına tecavüz edilmesine izin verdi!
SMA hastalığı nedir? SMA hastalığı belirtileri!SMA hastalığı nedir? SMA hastalığı belirtileri!
En Çok Okunan Haberler
İlginizi Çekebilir
Buz Devri’nden kalma yavru köpeğin midesinden gergedan çıktı
Buz Devri’nden kalma yavru köpeğin midesinden gergedan çıktı
Gizemli bir şekilde ölen porno yıldızları...
Gizemli bir şekilde ölen porno yıldızları...
Çipras: Türkiye'ye istediğini verdik
Çipras: Türkiye'ye istediğini verdik
En yakın arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş!
En yakın arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş!
DSÖ'den okulların açılmasına ilişkin dikkat çeken rapor
DSÖ'den okulların açılmasına ilişkin dikkat çeken rapor
Diğer Haberler
9 yaşındaki kızına tecavüz edilmesine izin verdi!
9 yaşındaki kızına tecavüz edilmesine izin verdi!
Endonezya'da 6,9 büyüklüğünde deprem
Ülke 6,9 büyüklüğünde depremle sallandı
Adana'da hareketli saatler! Silahlı saldırganlar saklandıkları evin damında yakalandı
Böyle yakalandılar
ABD'de bir skandal daha! Polisten, ölümüne sebep olduğu siyahi Müslümana: Allah sana yardım etmeyecek
Bir skandal daha! 'Allah sana yardım etmeyecek'
Altın avcıları birkaç saat içinde 250 bin dolarlık altın buldu
Altın avcıları yaklaşık 2 milyon TL değerinde altın buldu
ABD'den Irak'taki suikastlar ve protestoculara yönelik şiddetten dolayı 'kızgınız' açıklaması
ABD'den Irak'a: Kızgınız!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.