Avusturya'da okullarda Covid-19 taraması için gargara testi yapılacak

Avusturya, alınan önlemlerin işe yarayıp yaramadığını ve Covid-19’un bölgesel yayılmasının ne şekilde olduğunu görebilmek için okullarda öğrencilerin düzenli olarak test edileceği bir takip sistemi uygulanacağını duyurdu. Çocuklar için burun ya da boğazdan örnek alınması zor olduğundan bu sistem için gargara yöntemi kullanılacak.

Viyana Üniversitesi’nden Profesör Michael Wagner, çocukların da yetişkinler gibi Covid-19’a yakalandığını, ancak daha nadir semptom gösterdiğini açıklıyor. Öksürmedikleri veya hapşırmadıkları için de virüsü çok fazla yaymadıklarını, ancak sonbaharda koronavirüsün griple bir araya gelmesi ile bu durumun değişebileceğini ifade ediyor.

Avusturya Eğitim Bakanı Heinz Fassmann, okullarda uygulanacak sistemin detaylarını paylaşarak, yeni eğitim-öğretim yılının alınan önlemler eşliğinde eylül ayında başlayacağını açıkladı. Bakan, maskesiz bir başlangıç yapmayı planladıklarını söyledi. 20 dakikada bir pencereler açılarak sınıflar havalandırılacak, çocuklar ellerini düzenli olarak yıkayacak ve aradaki sosyal mesafe korunacak.