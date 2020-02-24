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Avusturya İtalya'dan gelen tren seferlerini durdurdu

DÜNYA HABERLERİ  | 24.02.2020 07:34 | Son Güncelleme

Avusturya Federal Demiryolları yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle İtalya'dan düzenlenen tren seferlerini durdurdu. İtalya'dan gelen bir trenin Avusturya'ya girişine izin verilmiyor. Ayrıca 2 tren dolusu yolcu daha İtalya'da bekletiliyor.

Avusturya İtalya'dan gelen tren seferlerini durdurdu

Avusturya'dan yapılan açıklamada iki ülke arasındaki tren seferlerinin belirsiz bir süreye kadar askıya alındığı bildirildi.

SONUÇLAR NEGATİF ÇIKMASINA RAĞMEN TRENE İZİN VERİLMEDİ

Avusturya Haber Ajansı APA'nın haberinde, İtalya'dan Avusturya'ya gelen bir yolcu trenindeki iki kişinin koronavirüs şüphesiyle İtalya'nın Verona kentinde bir hastaneye sevk edildiği, söz konusu kişilerde yapılan testlerin negatif çıkmasına rağmen trenin Brenner'de durdurularak, Avusturya'ya girmesine izin verilmediği belirtildi.

Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, Avusturyalı yetkililerin söz konusu trenin ülkeye girmesini engellediklerini, trenin İtalya tarafında tutulduğunu belirterek, ileriye dönük alınacak önlem ve atılacak adımların İtalyan yetkililerle koordine içerisinde yapılacağını söyledi.

Haberde ayrıca, halihazırda iki trenin 500'e yakın yolcuyla İtalya tarafında bekletildiği, Avusturya'nın aldığı ani karar nedeniyle çok sayıda yolcunun mağdur olduğu ifade edildi.

Öte yandan, İtalya'nın, tren seferlerinin durdurulmasına tepki gösterdiği, Kovid-19 şüphesiyle hastaneye sevk edilen yolcuların virüs taşımadığının tespit edilmesine rağmen Avusturya tarafının aldığı kararın rahatsızlığa yol açtığı kaydedildi.

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ, VAKA SAYISI İSE 152

İtalya’da cuma gününden bu yana hızla yayılan Kovid-19 salgınından etkilenenlere ilişkin son bilgileri paylaşan Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borelli, virüsün ülkede şu ana kadar toplam 152 kişiye bulaştığı, bunlardan 3’ünün yaşamını yitirdiği bilgisini paylaşmıştı.

Kaynak: AA

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Avusturya İtalya

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