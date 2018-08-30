Avusturya’da AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları toplantısı başladı

VİYANA (AA) - Avusturya’nın başkenti Viyana’da Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığı kapsamında AB üyesi ve aday ülkelerin katılımıyla düzenlenen AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları (Gymnich) toplantısı başladı.
Toplantı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, iki gün sürecek görüşmeler çerçevesinde İsrail-Filistin sorunu başta olmak üzere Suriye’de yaşanan insani dram ve ABD-AB ilişkilerinin ele alınacağını belirtti.
Mogherini, ABD ile AB arasındaki ilişkilerin dışişleri bakanları tarafından görüşüleceğini dile getirerek "Okyanus ötesi ilişkilerimizi ele alçağız, hala güçlü ama zorlayıcı. Fikir ayrılıkları olmasına rağmen ABD ve Amerika halkıyla iş birliği ve dostluğumuz daha önce olduğu gibi sürüyor." dedi.
AB’nin Akdeniz’de yürüttüğü Sofia operasyonuna da değinen Mogherini, söz konusu operasyonun sonlandırılması durumunda hem insan kaçakçılarıyla mücadele hem bölge ülkeleriyle yapılan iş birliğinin gerileyeceğini vurgulayarak, “Hatırlanacağı üzere İtalya Sofia operasyonundan önce Akdeniz’de yalnızdı. Bence Sofia operasyonunun sonlandırılması hem AB içinde hem de AB dışında hiç kimsenin yararına olmayacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.
Mogherini, bu toplantı kapsamında özellikle Sofia operasyonun sürdürülmesi için görüşmeler yürüteceklerini dile getirdi.
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da AB olarak ABD ile olan ilişkiler başta olmak üzere İran ve Suriye konularına ortak bir yaklaşım sergileyebilmek için bir araya gelindiğini kaydetti.
AB üyesi ve aday ülkelerin katılımıyla gerçekleşen toplantı, yarın Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl ve AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Mogherini'nin ortak basın toplantısıyla sona erecek.
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