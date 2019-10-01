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Avusturya'da aşırı sağcı Strache, siyaseti bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 13:27 | Son Güncelleme

Eski başbakan ve FPÖ eski Genel Başkanı Heinz Christian Strache: - "Ailemi ve partimi korumak için parti üyeliğimi dondurmanın yanı sıra her türlü siyasi faaliyeti durdurarak, herhangi bir siyasi makama gelmek ya da ayrı bir siyasi oluşum kurmak için çalışmayacağım"

VİYANA (AA) - Eski Başbakan Yardımcısı ve aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) eski Genel Başkanı Heinz Christian Strache, parti üyeliğini dondurarak, yeni parti kurma çalışması içinde olmayacağını açıkladı.

Ülkede geçen pazar günü yapılan erken genel seçimlerin ardından aşırı sağcı partinin yaklaşık yüzde 10 oy kaybetmesinin sorumlusu olarak gösterilen aşırı sağcı lider Strache, düzenlediği basın toplantısında siyasetten tamamen çekildiğini duyurdu.

Strache, aşırı sağcı partinin bütünlüğü korumak ve olası bir bölünmeyi önlemek için bu kararı aldığını vurgulayarak, "Şahsıma yönelik suçlamalar açıklığa kavuşturulana kadar Özgürlük Partisi ailesine olan üyeliğimi donduruyorum." dedi.

Seçimler öncesi ortaya atılan yeni bir siyasi oluşum kurma iddialarına da yanıt veren Strache, "Ailemi ve partimi korumak için parti üyeliğimi dondurmanın yanı sıra her türlü siyasi faaliyeti durdurarak, herhangi bir siyasi makama gelmek ya da ayrı bir siyasi oluşum kurmak için çalışmayacağım." diye konuştu.

- İbiza skandalı yüzünden tüm görevlerinden istifa etmişti

Aşırı sağcı FPÖ'nün 14 yıl boyunca genel başkanlığını yürüten Strache, İbiza skandalı olarak adlandırılan ihale pazarlığı görüntülerinin basına yansıması sonucunda parti başkanlığı dahil başbakan yardımcılığı ve spor bakanlığı görevlerinden istifa etmişti.

Avusturya'da 2017 seçimleri sonrasında merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve aşırı sağcı FPÖ koalisyon hükümeti kurulmuş, yaklaşık 17 ay süren koalisyon hükümeti, Strache'nin İspanya'nın İbiza adasında kendisini Rus iş kadını olarak tanıtan bir kişiyle yaptığı "ihale pazarlıklarını" içeren görüntülerinin basına yansımasıyla sona ermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Heinz-Christian Strache Viyana

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