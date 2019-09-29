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Avusturya’da halk sandık başında

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 10:24 | Son Güncelleme

Avusturya’da erken genel seçimler için halk sandık başına gitti.Yaklaşık 8,8 milyonluk nüfusa sahip Avusturya’da 6,4 milyon seçmen, meclisin 183 yeni üyesini belirlemek üzere sandık başına gidiyor.

Avusturya’da erken genel seçimler için halk sandık başına gitti.
Yaklaşık 8,8 milyonluk nüfusa sahip Avusturya’da 6,4 milyon seçmen, meclisin 183 yeni üyesini belirlemek üzere sandık başına gidiyor. Federal meclisin yeni üyelerini belirlemek için yapılan seçimlerde oy kullanma işlemleri yerel saatle 07.00’de başladı. 33’ncü hükümetin kurulması için yapılan seçimde 9 eyalette 39 seçim bölgesi ve 12 bin sandık kuruldu. 8 ulusal partinin yarışacağı seçime katılan bin 476 aday arasında Türk kökenli 27 aday da bulunuyor. Ülkede Türk kökenli yaklaşık 100 binin üzerinde seçmen oy kullanabilecek.
Anketlere göre seçimlerde Avusturya Halk Partisi’nin (ÖVP) yüzde 33, Sosyal Demokrat Partisi’nin (SPÖ) yüzde 22, Avusturya Özgürlük Partisi’nin (FPÖ) yüzde 20, Yeşiller (Die Grünen) Partisi’nin yüzde 12, Yeni Avusturya Partisi’nin (NEOS) yüzde 8 oranında oy alacakları tahmin ediliyor.
Avusturya’da 15 Ekim 2017‘de yapılan genel seçimlerde ülkede kayıtlı 6 milyon 400 bin seçmenin yüzde 80’i sandık başına gitmişti. Sebastian Kurz liderliğindeki Avusturya Halk Partisi (ÖVP), aldığı yüzde 31,5 oy ile yarıştan birinci olarak çıkmıştı.

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