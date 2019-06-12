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Avusturya’da "Kral Abdullah Merkezi"nin kapatılması önergesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 23:41 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan tarafından finanse edilen Kral Abdullah Dinler ve Kültürler Arası Diyalog Merkezi’nin kapatılması yönünde verilen önerge Avusturya Meclisinde kabul edildi

VİYANA (AA) - Avusturya Meclisinde, Suudi Arabistan tarafından finanse edilen "Kral Abdullah Dinler ve Kültürler Arası Diyalog Merkezi"nin kapatılması yönünde verilen önerge, 5 partinin desteğiyle kabul edildi.

Mecliste grubu bulunan "Liste Jetzt" partisi, Suudi Arabistan’da son yıllarda artış gösteren insan hakları ihlalleri ve 18 yaşında bir Suudi vatandaşının yönetim karşıtı gösterilere katıldığı gerekçesiyle idamla yargılanması nedeniyle "Kral Abdullah Merkezi"nin kapatılmasını içeren önerge sundu.

Önerge, yapılan oylamada mecliste grubu bulunan 5 partinin desteğiyle kabul edildi.

Avusturya, İspanya ve Suudi Arabistan tarafından 2012’de kurulan ve faaliyetleri "Kutsal Koltuk" olarak adlandırılan Vatikan tarafından denetlenen diyalog merkezinin başkent Viyana’daki ana binasında, 5 farklı din temsil ediliyor.

Öte yandan mecliste kabul edilen önergenin yasal olarak herhangi bir yaptırım gücü bulunmuyor.

Uzmanlar, Avusturya’da iktidarda bulunan geçici hükümetin, diyalog merkezinden ayrılma kararı alması durumunda, merkezin Avusturya’dan farklı bir yere taşınması gerekeceği, böylelikle kapanmasının söz konusu olabileceği görüşünü paylaşıyor.

Suudi Arabistan’la özdeşleştirilen diyalog merkezinden yapılan yazılı açıklamada, dinler arasında diyaloğun güçlendirilmesi için uluslararası alanda denetime açık bir şekilde faaliyetler yürütüldüğüne işaret edildi.

Meclis tarafından kabul edilen önergenin üzüntü verici olduğu belirtilen açıklamada, kurumun iki ülke arasında varılan bir anlaşma sonucunda kurulmadığı, uluslararası statüye sahip olduğu, merkezin taraflardan birinin aldığı karar doğrultusunda hareket etmeyeceğinin altı çizildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kral Abdullah Dinler ve Kültürler Arası Diyalog Merkezi Suudi Arabistan Viyana

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