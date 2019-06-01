Avusturya’da Müslüman aileye ayrımcılık

VİYANA (AA) - Avusturya’da Filistinli bir Müslüman ailenin Aşağı Avusturya eyaletine bağlı Weikendorf kasabasında mülk satın almaları için gerekli izin belgesi, "Müslüman oldukları" gerekçesiyle belediye başkanı tarafından reddedildi.

Uzun yıllardır Avusturya’nın başkenti Viyana’da yaşayan ve ticaretle uğraşan Filistinli Halit Mansur Ebu el Hüsna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Wiekendorf kasabasında müstakil bir eve taşınmak istediklerini ancak kasabanın belediye başkanının buna engel olduğunu söyledi.

Ebu el Hüsna, Belediye Başkanı Johann Zimmermann tarafından reddedilen izin belgesine ilişkin gerekçenin kendilerine yazılı olarak bildirildiğini kaydederek, "Ret gerekçesi olarak, Batı ve İslam kültürünün farklı olduğu, her iki kültürde değerlerin, geleneklerin ve yaşantı tarzının birbirinden çok uzak olduğu, bu nedenle ailemizin bu kasabaya uyum sağlayamayacağı ileri sürülerek, söz konusu mülkün satın alınmasına izin verilmedi. Müslüman oluğumuz için istenmedik." diye konuştu.

- "İnsanlık dışı açık bir ayrımcılık"