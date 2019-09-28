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Avusturya'da tamburi Murat Aydemir konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 23:43 | Son Güncelleme

Avusturya'da tamburi Murat Aydemir konseri

VİYANA (AA) - Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) ünlü tamburi Murat Aydemir'in verdiği konsere sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

YEE'nin konferans salonunda düzenlenen konser öncesi sanatçı Aydemir, tamburun Türk müziğindeki önemini anlattı.

Aydemir, çeşitli müzik enstrümanlarının belirli ülkeleri temsil ettiğini, tamburun ise Türk müziğinin en önemli sembol çalgılarından biri olduğunu vurguladı.

- "Tambur, İstanbul müziğinin sembolü"

Tamburla Türk müziğinin bütün notalarının çalınabildiğini kaydeden Aydemir, "Tamburun İstanbul musikisindeki yeri çok daha farklıdır. Süleymaniye, İstanbul için neyse İstanbul müziği için de tambur böyle bir sembol teşkil eder." diye konuştu.

Konserde Tamburi Cemil Efendi başta olmak üzere çeşitli bestekarların eserlerini seslendiren Aydemir'e, sanatçı Saam Schlamminger de bendir enstrümanıyla eşlik etti.

Konserin yanı sıra tezhip sanatçısı Yurdagül Mehmedoğlu'nun "Dönemeç" adlı tezhip sergisini görme imkanı bulan davetliler, sanatçının eşliğinde sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı.

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