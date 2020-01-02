Avusturya'da Yeşiller ilk kez koalisyon hükümetine katılıyor

Avusturya'da Eylül ayından bu yana süren siyasi kriz çözüldü. Muhafazakâr lider Sebastian Kurz, Çarşamba günü Yeşiller Partisi'yle uzlaştığını açıkladı.

Kurz'un Eylül ayındaki erken seçim öncesinde hükümet ortağı, aşırı sağcı Özgürlük Partisi'ydi. Özgürlük Partisi lideriyle ilgili bir skandaldan sonra koalisyon sonlandırılmış ve Kurz, güven oylamasını kaybetmişti.

Eylül ayındaki seçimden de birinci parti olarak çıkan Kurz'un Halk Partisi, bu sefer merkez soldaki Yeşiller Partisi'yle ittifak yaptı. Böylece ülke tarihinde ilk kez bir sol parti koalisyon ortağı oldu.

Avusturya, Avrupa Birliği içinde İsveç ve Finlandiya'dan sonra Yeşiller'in iktidar ortağı olduğu üçüncü ülke oldu.

Kurz ve Yeşiller Partisi'nin lideri Werner Kogler, anlaşmanın detaylarını Perşembe günü açıklayacak. Ancak öncesinde kısa bir açıklama yapan Kurz, "İki dünyanın en iyi taraflarını alarak uzlaşmayı başardık. Hem iklimi hem sınırları korumamız mümkün" dedi:

Yeşiller Partisi, seçim kampanyasını iklim değişikliği ve çevresel konularda yatırım yapılması üzerine kurmuştu. Anlaşmanın açıklanmasından sonra konuşan Kogler de, "İklim değişikliği konusunda, masaya oturmadan önce aklımıza bile gelmeyecek kadar çok fazla konuda uzlaştık. Avusturya, Avrupa'da ve dünyada iklim değişikliği konusunda liderlik üstlenebilir" dedi.