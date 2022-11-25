Axis İstanbul AVM çalışma saatleri: Axis İstanbul AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Axis İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul’un Avrupa Yakasına bağlı Eyüpsultan ilçesinde yer alır. AVM içerisinde hizmet sunan mağazaların yanı sıra birçok etkinlik de mevcuttur. Kitap günlerinden açık hava sinemasına, yöresel lezzetlerden tiyatroya, çekilişlerden konserlere kadar birçok farklı etkinliği misafirleri ile buluşturur. Peki, Axis İstanbul AVM mesai saatleri nedir?

Axis İstanbul AVM çalışma saatleri nedir?

Axis İstanbul Alışveriş Merkezi haftanın her günü kesintisiz bir şekilde hizmet verir. Axis İstanbul AVM çalışma saatleri, açılış ve kapanış saatleri haftanın yedi günü de aynıdır. Axis İstanbul AVM mesai saatleri genellikle sabah saat 10.00 ile gece saat 22.00 arasıdır. Alışveriş Merkezinin içerisinde güzel saatler geçirmenize imkân tanıyan sinema bölümü bulunur. AVM’nin resmî web sitesini ziyaret ederek hangi filmlerin gösterimde olduğunu kolayca öğrenebilirsiniz.

Axis İstanbul AVM saat kaçta açılıyor?

Axis İstanbul AVM, İstanbul’un gözde alışveriş merkezlerinden biridir. Birçok alışveriş sever bu merkezi tercih eder. Axis İstanbul AVM açılış saati genellikle sabah 10.00’dur. Ancak AVM içerisinde bulunan mağazaların çalışma saatlerinde farklılık olabilir. AVM içerisinde hizmet sunan mağaza ve restoranlar öğle molasında da açıktır. Alışveriş Merkezine gitmek isteyenler web sitesini ziyaret ederek “Ulaşım” bölümünden nasıl gidileceği hakkında bilgi alabilir.

Axis İstanbul AVM Saat Kaçta Kapanıyor?

Haftanın her günü açık olan Axis İstanbul AVM kapanış saati çoğunlukla gece 22.00’dır. Mağazaların mesaiyi bitirme saatlerinde ise değişiklik olabilir. AVM’yi çalışma saatleri içerisinde ziyaret edebilir ve dilediğiniz gibi alışveriş yapabilirsiniz. Ayrıca AVM, dönem dönem kampanyalar yapar. Bu kampanyaları yine resmî web sitesinden takip edebilirsiniz.

Axis İstanbul AVM hafta sonu açık mı?

Axis İstanbul AVM çalışma saatleri hafta içi olduğu gibi hafta sonu da benzerdir. Axis İstanbul AVM Cumartesi Pazar açılış ve kapanış saati hafta içi ile aynıdır. Ayrıca cumartesi ve pazar günleri dışında 1 Ocak Yılbaşı, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 29 Ekim gibi resmî tatil günlerinde ve Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı gibi dinî bayramlarda da hizmet vermeye devam eder. Ancak AVM içerisinde hizmet veren mağazaların hafta sonu, dinî ve resmî tatil günlerinde çalışma saatlerinde farklılık olabilir. Axis İstanbul AVM hafta sonu çalışma saatleri ise şu şekildedir: