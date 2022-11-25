HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Axis İstanbul AVM çalışma saatleri: Axis İstanbul AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Axis İstanbul AVM çalışma saatleri: Axis İstanbul AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

24.11.2022 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Axis İstanbul Alışveriş Merkezi, Sur Şirketler Grubu bünyesinde bulunan Sur Yapı tarafından 2016 senesinde açılmıştır. Alışveriş Merkezi içerisinde kadın & erkek giyimden saat, mücevher ve aksesuara, dekorasyondan ev eşyasına, spor giyimden çocuk giyime, elektronik eşyadan çanta ve ayakkabıya kadar birçok farklı hizmet sunan mağaza bulunur. Mağazaları ve hizmetleri ile öne çıkan Axis İstanbul AVM hangi günler açık?

Axis İstanbul AVM çalışma saatleri: Axis İstanbul AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Axis İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul’un Avrupa Yakasına bağlı Eyüpsultan ilçesinde yer alır. AVM içerisinde hizmet sunan mağazaların yanı sıra birçok etkinlik de mevcuttur. Kitap günlerinden açık hava sinemasına, yöresel lezzetlerden tiyatroya, çekilişlerden konserlere kadar birçok farklı etkinliği misafirleri ile buluşturur. Peki, Axis İstanbul AVM mesai saatleri nedir?

Axis İstanbul AVM çalışma saatleri nedir?

Axis İstanbul Alışveriş Merkezi haftanın her günü kesintisiz bir şekilde hizmet verir. Axis İstanbul AVM çalışma saatleri, açılış ve kapanış saatleri haftanın yedi günü de aynıdır. Axis İstanbul AVM mesai saatleri genellikle sabah saat 10.00 ile gece saat 22.00 arasıdır. Alışveriş Merkezinin içerisinde güzel saatler geçirmenize imkân tanıyan sinema bölümü bulunur. AVM’nin resmî web sitesini ziyaret ederek hangi filmlerin gösterimde olduğunu kolayca öğrenebilirsiniz.

Axis İstanbul AVM saat kaçta açılıyor?

Axis İstanbul AVM, İstanbul’un gözde alışveriş merkezlerinden biridir. Birçok alışveriş sever bu merkezi tercih eder. Axis İstanbul AVM açılış saati genellikle sabah 10.00’dur. Ancak AVM içerisinde bulunan mağazaların çalışma saatlerinde farklılık olabilir. AVM içerisinde hizmet sunan mağaza ve restoranlar öğle molasında da açıktır. Alışveriş Merkezine gitmek isteyenler web sitesini ziyaret ederek “Ulaşım” bölümünden nasıl gidileceği hakkında bilgi alabilir.

Axis İstanbul AVM Saat Kaçta Kapanıyor?

Haftanın her günü açık olan Axis İstanbul AVM kapanış saati çoğunlukla gece 22.00’dır. Mağazaların mesaiyi bitirme saatlerinde ise değişiklik olabilir. AVM’yi çalışma saatleri içerisinde ziyaret edebilir ve dilediğiniz gibi alışveriş yapabilirsiniz. Ayrıca AVM, dönem dönem kampanyalar yapar. Bu kampanyaları yine resmî web sitesinden takip edebilirsiniz.

Axis İstanbul AVM hafta sonu açık mı?

Axis İstanbul AVM çalışma saatleri hafta içi olduğu gibi hafta sonu da benzerdir. Axis İstanbul AVM Cumartesi Pazar açılış ve kapanış saati hafta içi ile aynıdır. Ayrıca cumartesi ve pazar günleri dışında 1 Ocak Yılbaşı, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 29 Ekim gibi resmî tatil günlerinde ve Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı gibi dinî bayramlarda da hizmet vermeye devam eder. Ancak AVM içerisinde hizmet veren mağazaların hafta sonu, dinî ve resmî tatil günlerinde çalışma saatlerinde farklılık olabilir. Axis İstanbul AVM hafta sonu çalışma saatleri ise şu şekildedir:

  • Cumartesi: Sabah saat 10.00 ile gece saat 22.00 arası
  • Pazar: Sabah saat 10.00 ile gece saat 22.00 arası
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cübbeli'den kriz yorumu! 'Fahişelere de zam geliyordur...'Cübbeli'den kriz yorumu! 'Fahişelere de zam geliyordur...'
Ümit Özdağ'a Karkamış'ta protesto şoku!Ümit Özdağ'a Karkamış'ta protesto şoku!
Şanlıurfa'da çöl varanı görüldü! 1,2 metreye kadar uzayabiliyorŞanlıurfa'da çöl varanı görüldü! 1,2 metreye kadar uzayabiliyor
Anahtar Kelimeler:
çalışma saatleri axis istanbul

En Çok Okunan Haberler

Enflasyona göre asgari ücret rafa kalktı!

Enflasyona göre asgari ücret rafa kalktı!

F.Bahçe'de karar verildi! Stadının adı değişiyor...

F.Bahçe'de karar verildi! Stadının adı değişiyor...

Kuryelerin bahşiş intikamı

Kuryelerin bahşiş intikamı

İnfial yaratan görüntüler! Ünlü isimler tepki gösterdi: Haram olsun aldığı her nefes

İnfial yaratan görüntüler! Ünlü isimler tepki gösterdi: Haram olsun aldığı her nefes

Skandal görüntülere tepki yağdı! Sosyal medyada yayıldı, açıklama geldi

Skandal görüntülere tepki yağdı! Sosyal medyada yayıldı, açıklama geldi

İşte depremdeki sır ışıkların nedeni

İşte depremdeki sır ışıkların nedeni

İlginizi Çekebilir

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Çiftliğinden paylaştığı erotik fotoğraflarla dudak uçuklatıyor!

Çiftliğinden paylaştığı erotik fotoğraflarla dudak uçuklatıyor!

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Yılın o zamanları başladı: Artık her şey mümkün

Yılın o zamanları başladı: Artık her şey mümkün

Flaş fırsat: Under Armour ayakkabıda 500 TL indirim!

Flaş fırsat: Under Armour ayakkabıda 500 TL indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.