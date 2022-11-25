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Axis Kâğıthane AVM çalışma saatleri: Axis Kâğıthane AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

25.11.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Axis Kâğıthane Alışveriş Merkezi, Sur Şirketler Grubu bünyesinde yer alan Sur Yapı tarafından 2013 senesinin Haziran ayında açılmıştır. İstanbul’un Avrupa Yakasına bağlı Kâğıthane ilçesinde yer alır. En sevilen markaları bünyesinde toplayan bu AVM içerisinde giyimden ev dekorasyonuna, restorandan kozmetiğe, tekstilden elektronik eşyaya, takıdan ayakkabıya kadar birçok mağaza hizmet verir. Alışveriş merkezlerinin arasında sıkça tercih edilen Axis Kâğıthane AVM hangi günler açık?

Axis Kâğıthane AVM çalışma saatleri: Axis Kâğıthane AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Axis Kâğıthane Alışveriş Merkezi, Kâğıthane’nin ilk ve tek Alışveriş Merkezi olma özelliğini taşır. AVM içerisinde yer alan mağazaların yanı sıra birçok etkinliği misafirleri ile buluşturur. Etkinlikler ile ilgili detaylı bilgilere AVM’nin resmî web sitesinden ulaşabilmeniz mümkündür. İstanbul’un merkezi konumunda yer alan alışveriş merkezine ulaşım da son derece kolaydır. Peki, Axis Kâğıthane AVM, mesai saatleri nedir?

Axis Kâğıthane AVM çalışma saatleri nedir?

Axis Kâğıthane Alışveriş Merkezi haftanın her günü gelen misafirlerini ağırlar. Alışveriş merkezinin açılış ve kapanış saatleri çoğunlukla aynıdır. Axis Kâğıthane AVM çalışma saatleri sabah saat 10.00’da kapılarını misafirlerine açar ve gece saat 22.00’a kadar hizmetlerine devam eder. AVM içerisinde hoş vakitler geçirebileceğiniz sinema bölümü de vardır. Gösterimde olan filmleri ve bilet fiyatlarını öğrenmen için alışveriş merkezinin resmî web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Axis Kâğıthane AVM saat kaçta açılıyor?

110 seçkin ve farklı mağazalarıyla ile öne çıkan Axis Kâğıthane Alışveriş Merkezi’nin misafirlerine kapılarını açma saati her gün aynıdır. Axis Kâğıthane AVM açılış saati çoğunlukla sabah 10.00’dur. Ancak AVM içerisinde bulunan mağazaların açılış saatlerinde değişiklik gözlenebilir. AVM içerisinde terzi, kuaför, oto yıkama, açık ve kapalı otopark, eczane, kuru temizleme, motosiklet park alanı, ATM, revir, bebek bakım odası, bebek arabası gibi yararlanabileceğiniz birçok hizmet mevcuttur.

Axis Kâğıthane AVM saat kaçta kapanıyor?

Haftanın her günü hizmet veren Axis Kâğıthane AVM kapanış saati genellikle gece 22.00’dır. Axis Kâğıthane AVM mesai saatleri içerisinde ziyaret edebilir ve her türlü ihtiyacınız için danışmanlık hizmetinden de faydalanabilirsiniz. AVM haftanın her günü aynı saatlerde kapansa da içerisinde hizmet veren mağazaların kapanış saatlerinde farklılık olabilir.

Axis Kâğıthane AVM hafta sonu açık mı?

Axis Kâğıthane AVM, hafta içi olduğu gibi hafta sonu da açıktır. Axis Kâğıthane AVM cumartesi pazar açılış ve kapanış saati hafta içi mesai saatleri ile benzerdir. Ayrıca hafta sonu dışında 1 Ocak Yılbaşı, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos gibi resmî tatillerde ve Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı gibi dinî bayramlarda da açıktır. Axis Kâğıthane AVM dinî ve resmî tatil günlerinde hizmet vermeye devam etse de AVM içerisinde bulunan mağazaların mesai saatlerinde değişiklik olabilir. Axis Kâğıthane AVM hafta sonu çalışma saatleri ise şu şekildedir:

  • Cumartesi: 10.00 ile 22.00 arası
  • Pazar: 10.00 ile 22.00 arası
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